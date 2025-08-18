본문 바로가기
KCGI자산운용, 사명변경 2주년…공모 주식형·혼합형 순자산 111% 증가

박형수기자

입력2025.08.18 09:50

KCGI자산운용은 사명을 변경한 지 2년 만에 공모 주식형·혼합형 펀드 순자산이 111% 증가했다고 18일 밝혔다.


KCGI자산운용 공모 주식형·혼합형 펀드 합산금액은 2년 전 9206억원에서 1조9468억원으로 늘었다. 같은 기간 업계의 동일 유형 펀드 순자산은 67% 증가했다.

KCGI코리아펀드가 주식형 순자산 증가를 이끌었다. 2년 새 4200억원이 늘어나 순자산 7022억원을 기록했다. KCGI코리아목표전환채권혼합펀드(2720억원), KCGI초단기우량채(2024억원) 등도 펀드별 순자산이 2000억원 이상 늘었다. 사모펀드를 제외한 공모펀드 순자산은 2년 전 1조7255억원에서 올해 2조9548억원으로 71% 증가했다.


KCGI자산운용은 사명 변경 2주년을 맞아 장기 성장 로드맵 가동에 들어갔다. 주식형 분야에 집중한 운용 역량을 기반으로 채권형과 글로벌, 대체자산 운용부문의 운용역량을 더욱 강화한다. 사모펀드 시장에도 적극적으로 진출할 계획이다.


올해 초 대체운용본부를 확대·재편한 데 이어, 지난 7월 채권운용팀을 채권운용본부로 격상하고 인력을 충원했다. 사모펀드 상품 라인업도 확대 강화한다.

KCGI자산운용 관계자는 "확대되고 있는 사모펀드 시장과 연기금 시장 진입을 위해 국내외 주식·채권·대체투자 전반에서 전문적인 자산배분 역량을 강화하고 있다"고 말했다. 이어 "균형 잡힌 포트폴리오를 구축, 안정성과 수익성을 동시에 강화하고 고객의 니즈에 맞는 상품을 지속해서 공급할 것"이며 "고객에게 사랑받는 종합운용사로 거듭날 것"이라고 덧붙였다.


KCGI자산운용은 2주년을 맞아 '투자 MBTI 테스트' 이벤트를 다음달 31일까지 진행한다. 테스트를 완료하고 지인에게 공유하면 추첨을 통해 경품을 1+1로 증정한다. 투자MBTI는 간단한 질문 4개에 답을 하면 본인의 투자MBTI를 알려주고 적절한 펀드 전략을 알려주는 프로그램이다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
