본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

한국딜로이트, '사이버&리질리언스 통합 서비스 그룹' 출범

김대현기자

입력2025.08.18 08:58

시계아이콘01분 01초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국 딜로이트 그룹은 경영자문 부문과 컨설팅 부문의 사이버 전문가 조직을 하나로 통합한 '사이버&리질리언스 통합 서비스 그룹(One Cyber & Resilience)'을 국내 회계·컨설팅 업계 최초로 출범했다고 18일 밝혔다. 딜로이트 안진회계법인 경영자문 부문에서 리스크, 규제 및 포렌식 본부를 이끄는 백철호 파트너(부대표)가 신설된 통합 서비스 그룹의 리더를 맡는다.

백철호 한국 딜로이트 사이버&리질리언스 통합 서비스 그룹 리더. 한국딜로이트

백철호 한국 딜로이트 사이버&리질리언스 통합 서비스 그룹 리더. 한국딜로이트

AD
원본보기 아이콘

한국 딜로이트 그룹은 컴플라이언스 대응, 취약점 진단, 모의해킹 등 사이버 보안 분야에서 국내 최고 수준의 컨설팅 서비스를 제공하고 있다. 국내 최대 규모의 '디지털 포렌식 랩(Digital Forensic Lab)'도 운영한다.


이번 사이버&리질리언스 통합 서비스 그룹 출범은 사업 부문별로 분산된 사이버 전문 자문 역량을 하나로 모으고, AI, 클라우드, 스마트 팩토리 등 디지털 전환의 가속화로 복잡해진 사이버 위협 환경에 선제적으로 대응하기 위한 전략적 조치다.

특히, 사이버 사고로 인한 기업의 재무적 피해와 법적·행정적 리스크가 커지는 가운데, 기업의 전략 수립부터 진단, 개선, 운영, 사고 대응, 재발 방지까지 전 과정을 아우르는 통합 사이버 자문 서비스를 제공할 예정이다.


통합 서비스 그룹은 최근 국내 사이버 사고의 주요 원인으로 지적되는 '식별 및 모니터링 체계'의 부재에 주목하고 있다. 사이버 사고 발생 후 피해 최소화를 위한 정보보호 시스템 구축, 운영 및 모니터링(관제) 등과 같이 컨설팅에 그치지 않고 전략 수립부터 운영까지 아우르는 실질적인 서비스 체계를 강화할 계획이다.


새롭게 부상하는 사이버 자문 시장에도 적극적으로 대응할 방침이다. 새로 주목하는 자문 시장은 AI 보안, 차량 보안, 사이버 위협 인텔리전스(CTI), 제로 트러스트(Zero Trust) 분야다. 이를 위해 주요 글로벌 시장에서 검증된 딜로이트 글로벌 사이버 보안 모델을 국내에 적극적으로 도입해 새로운 사이버 보안 패러다임을 제시하고, 글로벌 전문가들과 긴밀히 협력할 방침이다.

백철호 리더는 "이제 사이버 사고는 단순한 기술 사고를 넘어, 기업 연속성을 심각하게 훼손할 수 있는 재난으로 인식해야 한다"며 "사전·사후 대응 서비스가 유기적으로 연결되는 사이클 기반 체계를 마련해 국내 기업들의 안정적이고 지속가능한 비즈니스 운영을 적극적으로 지원해 나가겠다"고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요" 가격 파괴 선언 이마트 다이소 밟고 쿠팡 잡는다…"5000원 이하만 팔아요"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그린란드 14배 아프리카, 지도에선 비슷"…'지도 수정하라' 캠페인 확산

"공용공간에 이게 무슨 짓?"… '식물 빌런' 옥상·주차장 점령에 입주민 분통

"채용 보너스 7000만원" 파격조건에 '우르르'…11만명 몰린 美 핫한 직업

먹고 살기 힘들다는 美 Z세대 절반, 한달 데이트 비용이 무려

송전탑 올랐다가 감전사, 산불에 정전까지…'인생샷' 남기려던 대만 남성

"다이소 밟고 쿠팡 잡는다"…이마트, '5000원 전쟁' 참전

'2명 사망' 서울 창전동 아파트 화재…오늘 합동감식

새로운 이슈 보기