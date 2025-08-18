시니어 영양음료 시장 공략…CJ제일제당, '얼티브 식물성 영양식' 출시

CJ제일제당 사내벤처 브랜드 '얼티브'

식물성 균형영양식·당뇨영양식 출시

CJ제일제당 은 식물성 원료 기반의 단백질로 만든 '얼티브(ALTIVE) 식물성 영양식'을 출시했다고 18일 밝혔다. '얼티브'는 1호 사내벤처 브랜드다. 이번 신제품은 맛과 영양을 모두 고려한 '균형영양식'과 당뇨영양식' 두 가지다.

'균형영양식'은 영양 보충이 필요한 환자의 균형 있는 식이관리에 도움이 될 수 있도록 설계됐으며, 구수한맛·흑임자맛 2종으로 구성됐다. '당뇨영양식'은 당뇨 환자나 혈당관리가 필요한 환자를 위한 제품으로, 호두맛·고구마맛 2종으로 출시됐다.

'균형영양식'과 '당뇨영양식'은 한 팩에 5대 영양소(탄수화물·지방·단백질·비타민·미네랄)를 담은 고단백·고식이섬유 제품이며, 유당(乳糖)에 민감한 소비자도 부담 없이 섭취할 수 있다. '균형영양식'에는 '저당 설계'를, '당뇨영양식'은 '당류 0g 설계'를 적용했다.

한편 '시니어 영양음료'는 '특수의료용도식품'으로 분류된다. 국내 시장 규모는 2019년 772억원에서 2023년 3552억원으로 확대됐다. 연평균 성장률은 39%에 달한다.

'얼티브'는 2022년 6월 식물성 음료 시장에 진출한 이후 단백질 음료를 시작으로 아이스크림 등 다양하게 제품군을 확장하며, 대표 식물성 음료·디저트 브랜드로 자리매김 했다. 출시 이후 현재까지 누적 판매량은 1400만 개를 돌파했으며, 올해 말까지 누적 판매액은 200억 원을 넘어설 것으로 예상된다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



