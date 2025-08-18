관광공사 '대한민국 구석구석' 100만 회원 돌파 기념 이벤트

퀴즈 통해 100명에게 랜덤박스·기프트콘 증정

한국관광공사가 국내여행 정보 통합 플랫폼 '대한민국 구석구석' 회원 수 100만 명 돌파를 기념해 다음달 17일까지 퀴즈 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

대한민국 구석구석 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며, 추첨을 통해 모두 100명에게 지역 곳곳의 매력을 담은 선물 랜덤박스, 모바일 기프티콘 등을 증정한다. 자세한 내용은 대한민국 구석구석 누리집 이벤트 메뉴에서 확인할 수 있다.

대한민국 구석구석은 전국의 여행정보를 한 곳에서 확인할 수 있는 대표 국내여행 플랫폼이다. 1997년 관광공사 누리집에서 여행정보 제공을 시작으로 2011년 모바일 앱을 출시하고 2018년에 반응형 웹 기반으로 통합해 현재 체계로 운영되고 있다.

▲전국의 여행지, 음식점, 숙박 및 축제·행사 등의 여행정보 ▲지역별 인기 여행지·음식점·숙소 정보('지역' 메뉴) ▲연령대 및 취향별 맞춤형 여행지 추천 서비스 'AI콕콕' ▲원하는 지역·일정·테마를 반영한 여행코스 제작 서비스 'AI콕콕 플래너' ▲계절·트렌드별 여행지를 추천하는 정기 큐레이션 서비스 '가볼래-터' ▲인구감소 위기 지역에서 여행 혜택을 받을 수 있는 '디지털 관광주민증' 등 다양한 정보와 서비스를 제공한다.

최근에는 인공지능(AI)을 활용해 여행기사와 댓글을 자동 요약해 제공하는 등 사용자 편의를 높이기 위한 새로운 시도를 하고 있다. 더불어 카카오모빌리티, 티맵과의 협업으로 여행자의 이동 데이터를 활용해 실제 수요가 높은 인기 여행지나 시기별 방문 흐름을 반영한 생생한 콘텐츠를 선보이고 있다.

관광공사 국민관광실 이상민 실장은 "AI 기술을 활용해 시의성 있는 여행정보를 제공하고 사용자 맞춤형 여행 서비스를 지속 확대할 계획"이라며 "국민 누구나 편리하게 활용할 수 있는 사용자 친화적인 여행 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.





