[클릭 e종목]"오뚜기, 시장 기대치 하회…목표주가 ↓"

iM증권은 18일 오뚜기의 목표주가를 기존 60만원에서 55만원으로 하향 조정했다.

오뚜기는 올해 2분기 매출 9020억원으로 전년 동기 대비 5% 증가했으나, 영업이익은 451억원으로 같은 기간 26.8% 감소했다. 국내 식품소비 부진 영향에 인건비 등 비용확대에 따른 마진 부담이 이어지며 수익성에 영향을 미쳤다.

이경신 iM증권 연구원은 "매출차감형 비용투입 및 인건비 등의 부담으로 별도기준 마진 감소세가 이어졌다"면서 "4월부터 진행된 주요 제품의 가격인상 및 내수진작 기조에 따라 2H25 이후의 이익 회복 흐름 시현은 가능할 것으로 예상하나, 단기 조정 및 회복 지연이 아쉽다"고 설명했다.

이 연구원은 "베트남, 미국 등 해외 부문의 영업실적이 성장 중"이라면서 "최근 해외 신규 법인설립 및 물류 관련 투자 등이 확대되고 있다는 점을 감안, 단기 비용투입에도 중장기 측면에서 의미 있는 수준으로의 해외 비중 증가 관련 기대가 가능하다"고 덧붙였다.

다만, 목표주가는 55만원으로 하향 조정했다.

이 연구원은 "경기둔화 영향이 마진 부담으로 이어지고 있으며, 단기 일부 지속 가능성을 고려한 영업실적 추정치 변경에 따라 목표주가를 하향 조정한다"고 설명했다.

이어 "주요 유통채널향 성장률은 견조한 상황임을 고려한다면 마진하락이 장기 지속요인은 아니라는 판단"이라고 말했다.





