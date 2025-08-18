[클릭 e종목]"아이티센글로벌, 디지털자산 기업가치 부각"

KB증권은 18일 아이티센글로벌 아이티센글로벌 124500 | 코스닥 증권정보 현재가 17,980 전일대비 40 등락률 +0.22% 거래량 56,708 전일가 17,940 2025.08.18 09:18 기준 관련기사 "스테이블코인, 새로운 금융 트렌드"[특징주]디지털자산기본법 발의…스테이블코인 관련주 상승세[클릭 e종목]"아이티센글로벌, 한국 유일 금 기반 스테이블코인 사업 진행" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 디지털자산 발행 및 운영사업자로서 기업가치가 커질 것으로 내다봤다.

임상국 KB증권 연구원은 "지난 6월 미국에서 스테이블코인 규제 관련 중요 기준점인 지니어스(GENIUS Act) 법안이 통과했다"며 "앞으로 스테이블코인 밸류체인 활성화뿐만 아니라 미국 국채 및 달러 수요 증가로 이어질 것"이라고 설명했다.

이어 "아이티센글로벌은 종속회사 크레더를 통해 한국 최초로 e금과 연동된 스테이블코인 'GPC(Gold Pegged Coin)' 등 코인사업을 진행하고 있다"며 "화폐 연동 기반 스테이블코인 발행 사업을 준비할 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

그는 "스테이블코인은 법정화폐 뿐만 아니라 RWA로 담보를 구성한다"며 "스테이블코인 시장이 본격적으로 열리면 중장기 성장 동력으로 작용할 것"이라고 기대했다.

임 연구원은 "아이티센글로벌은 스테이블코인 등 한국의 대표 디지털자산 발행 및 운영사업자로서 기업가치를 재평가받을 것으로 기대한다"고 강조했다.

아울러 "경기 불확실성, 달러 약세, 금리 인하 기대, 관세 불확실성, 스테이블코인 이슈 등 금에 대한 관심이 계속 커질 것"이라며 "올해 하반기 후반 주요 자회사의 실적 개선에 힘입어 올해 사상 최대 실적을 기록할 것"이라고 기대했다.





