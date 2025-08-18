본문 바로가기
경기도 49개 하천 수질평가…79.7% '좋은물'

이영규기자

입력2025.08.18 07:04

경기도 내 하천 80%가량은 1~2등급의 '좋은 물'로 평가됐다.


경기도보건환경연구원은 '2024년 경기도 수질평가보고서'를 통해 도내 주요 49개 하천의 79.7%가 '좋은물(1~2등급)'로 분석됐다고 18일 밝혔다. 이는 2023년 76.7% 대비 3.0%포인트 개선된 수치다.

이번 조사는 2024년 1월부터 12월까지 남한강, 북한강, 한강, 안성천, 시화호 등 '한강권역' 내 하천 49곳 133개 지점을 대상으로 환경부와 함께 진행됐다.


주요 평가 항목은 ▲하천생활환경기준 목표 수질 달성도 ▲연평균 수질 변화 추이 ▲Q-GIS(오픈소스 지리정보시스템)를 활용한 수계별 오염도 분석 ▲최근 10년간 수질 변화 경향 ▲도내 10개 호소의 연도별?수계별 수질 개선율 및 영양상태 등이다.


조사 결과 한강수계 15개 중권역 중 경안천, 의암댐, 홍천강, 청평댐, 팔당댐, 임진강 상·하류, 한강잠실, 한강 하류 등 9개 중권역은 조사 지점 전부가 '좋은물'로 나타났다.

경기도청

경기도청

'좋은물'은 생화학적 산소요구량(BOD, 물속 유기물 분해 시 필요한 산소 양) 3.0㎎/L 이하로, 정수처리 후 생활용수나 수영 용수로 활용 가능한 수준이다.


최근 3년간 연도별 '좋은물' 달성도는 2022년 71.4%, 2023년 76.7%, 2024년 79.7%로 개선세를 보였다.


도 보건환경연구원은 2018년부터 매년 수질평가보고서를 발간·배포하고, 누구나 쉽게 확인할 수 있도록 경기도 물정보시스템(water.gg.go.kr)과 경기도보건환경연구원(gg.go.kr/gg_health) 누리집에 게시하고 있다.


김동기 도 보건환경연구원 물환경연구부장은 "보고서가 하천·호소의 수질개선 정책 수립과 수자원 관리를 위한 근거자료로 폭넓게 활용되길 기대한다"며 "도민이 체감할 수 있는 물 환경 조성을 위해 지속적인 모니터링과 연구를 이어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

