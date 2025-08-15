"中 대외연락부장에 이어 부부장도 체포"

류젠차오 대외연락부장에 이어

쑨하이옌 부부장도 구금된 듯

중국의 차기 외교부장으로 점쳐졌던 대외연락부장이 구금된 데 이어 대외연락부 부부장도 체포된 것으로 주요 외신이 보도했다.

보도에 따르면 쑨하이옌(53) 중국공산당 대외연락부 부부장(차관급)은 류젠차오(61·劉建超) 대외연락부장(장관급)이 연행된 시기인 이달 초 함께 구금됐다.

쑨하이옌 부부장은 여성 최초로 대외연락부 부부장에 올랐으며, 류 부장과 관련된 일로 구금된 것으로 전해졌다. 다만, 이들에 대한 구체적인 조사 명분은 알려지지 않았다고 소식통들은 전했다.

무역 문제와 전략 경쟁으로 미국과 긴장이 고조되는 시점에 대외적으로 활동이 활발했던 두 인사가 자취를 감추면서 중국의 외교 엘리트들에 대한 의문이 커지고 있다고 로이터는 짚었다.

앞서 류 부장이 구금돼 조사받고 있다고 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)이 익명의 소식통들을 인용해 지난 9일 보도했다. 그는 2022년부터는 외국의 정당 및 사회주의 국가와 관계를 관장하는 업무를 맡아왔다. 구금 전에는 대외연락부장 자격으로 싱가포르와 남아프리카공화국, 알제리를 공식 방문했다. 지난해에는 미국 워싱턴DC와 뉴욕도 방문했다.

차기 외교부장으로 자신을 내세우는 듯한 류 부장의 행보를 중국 공산당이 못마땅하게 여겼다고 WSJ은 덧붙였다.





