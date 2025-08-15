본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

대만, 중국 본토와 단절 수위 높여..."대만 정착 시 본토 여권 말소해야"

서믿음기자

입력2025.08.15 16:22

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

양안 단일 신분 제도 강화
대만 정착 시 본토 여권 말소해야
중국 반발 "여권 고의 훼손 시 책임 추궁"

대만 라이칭더 정권이 중국 본토와의 단절 수위를 높이고 있다. 대만 거주를 희망하는 중국 본토 국적자에게 본토 여권을 포기하도록 하거나, 전현직 관리들의 중국 열병식 행사 참석을 금지하는 등 강경 조처에 나서는 모습이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


15일 대만 연합보와 홍콩 명보 등에 따르면 대만 정부는 중국 본토 국적자가 대만 정착을 신청하는 경우 본토 여권을 사실상 말소하도록 하는 내용의 법 개정을 추진한다.


대만의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회는 '양안 단일 신분 제도는 대만에서 이미 오랜 기간 시행돼 왔다"면서 "신청 당사자들에게 여권의 모서리를 절단하도록 요구할 것"이라고 밝혔다.

이에 중국 정부는 즉시 반발하며 해당 법제화를 규탄했다. 중국의 대만 담당 기구인 국무원 대만사무판공실 주펑롄 대변인은 "여권을 고의로 훼손한 조직과 개인은 법에 따라 책임을 추궁할 것"이라면서 "민진당 당국이 법 개정을 추진해 대륙 주민의 대만 왕래를 극도로 제한하고 있다"고 비판했다.


이러한 양안의 모순된 조치로 인해 대만인과 결혼해 정착한 본토 출신들이 어려움에 빠지게 됐다고 명보는 지적했다.


또 대만 당국은 중국 베이징에서 내달 열리는 제2차 세계대전 승전 80주년 기념 열병식에 전현직 공무원 등의 참석을 금지한다고 전날 밝혔다.

대만 대륙위원회는 현직 정부 관리들뿐만 아니라 전직 고위 국방·정보·외교 분야 관리들이 참석을 강행할 경우 연금 박탈 등의 처벌을 받을 수 있다고 강조했다.


대만에서 친중 성향 야당 국민당 입법위원(국회의원)에 대한 파면(국민소환) 투표가 모두 부결된 가운데 집권당은 본토와의 대립 국면을 강화하며 지지층 결집과 내부 위기 돌파를 시도하는 것으로 풀이된다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는[주머니톡] "매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

윤석열 '까르보불닭'·김건희 '팥빙수'…광복절 특식 메뉴

'노재팬' 언제였더라?…日 호감도 역대 최고치 근접

공공임대 살면서 억대 자동차 몬다?…한국 안되는데 일본 깜짝 '반전'

"'노벨상 집착' 트럼프, 노르웨이 장관에 노벨상 받고 싶다 말해"

입주민끼리 만남 주선하던 초고가아파트…고소득 맞춤형 결혼 설계 회사 세웠다

"트럼프 정부, 경영난 인텔 지분 인수 검토"

대만, 중국 본토와 단절 수위 높여..."대만 정착 시 본토 여권 말소해야"

새로운 이슈 보기