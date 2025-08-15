본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

'비정상회담' 방송인 럭키, 한국인 연인과 내달 결혼

이경호기자

입력2025.08.15 12:15

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
다음달 한국인 여성과 결혼하는 인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타). 드라마하우스피플 인스타그램

다음달 한국인 여성과 결혼하는 인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타). 드라마하우스피플 인스타그램

AD
원본보기 아이콘

JTBC 예능 '비정상회담'에 출연해 얼굴을 알린 인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타)가 다음 달 한국인 여성과 결혼한다.


럭키 소속사 드라마하우스스튜디오는 "럭키가 9월 28일 서울 모처에서 비연예인 한국인 신부와 결혼식을 올린다"고 15일 밝혔다. 예비 신부는 현재 임신 중인 것으로 파악됐다.

다음달 한국인 여성과 결혼하는 인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타). 드라마하우스피플 인스타그램

다음달 한국인 여성과 결혼하는 인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타). 드라마하우스피플 인스타그램

원본보기 아이콘

럭키는 1996년 한국에 처음 들어와 여행 가이드로 활동하다, 2016년 JTBC '비정상회담 2'에 출연해 인지도를 쌓았다. 이후 MBC에브리원 '어서와 한국은 처음이지', '대한외국인' 등에 출연하는 등 방송인으로 활동하고 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"광복절, 한국 대중교통 폭탄 테러"…워싱턴 주미한국대사관에 협박 메일 "광복절, 한국 대중교통 폭탄 테러"…워싱턴 주미... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

결정사 만들어 체계적으로…입주민끼리 맞선 보던 평당 2억 아파트 근황

"외모·목소리·성격 내맘대로"…中 '여자친구 로봇' 가격은?

'K 혼문' 한류 4.0 활짝…케데헌의 글로벌 신기록 방정식

뉴진스-어도어 분쟁 조정 내달 재개…민지·다니엘 나왔지만 합의 불발

술 안먹는 트럼프 영향?…미국인, 술 자리 횟수도 마시는 양도 확 줄었다

"매달 4만원씩 나갔는데 3천원까지 줄였어요"…OTT 절약 트렌드는

"광복절, 한국 대중교통 폭탄 테러"…워싱턴 주미한국대사관에 협박 메일

새로운 이슈 보기