본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경찰, 제동장치 없는 ‘픽시자전거’ 단속…“반복될 시 부모 처벌”

임춘한기자

입력2025.08.17 09:00

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

통행장애 민원 지속…중학생 사망도

최근 청소년 사이에서 자전거의 제동장치를 제거한 일명 '픽시자전거'가 확산하고 있는 가운데 경찰이 계도·단속을 강화하겠다고 17일 밝혔다.


경찰, 제동장치 없는 ‘픽시자전거’ 단속…“반복될 시 부모 처벌”
AD
원본보기 아이콘

경찰청에 따르면 제동장치가 없는 자전거가 다른 사람에게 위험하고 통행장해를 초래한다는 민원이 계속되고, 서울에서는 중학생이 이면도로 내리막길에서 제동하지 못해 사망하는 사고가 발생했다.

단속된 운전자는 즉결심판 청구 대상이지만 18세 미만 아동의 경우 부모에게 통보하고 경고 조치한다. 여러 차례에 걸쳐 경고하였음에도 부모가 적절한 조치를 하지 않으면 아동복지법상 아동학대 방임행위로 보호자가 처벌될 수 있다.


경찰청 관계자는 "픽시자전거는 매우 위험하므로 경찰이 적극적인 단속을 시행하는 것"이라며 "청소년 안전을 확보하기 위해서는 부모님과 학교의 적극적인 협조가 필요하다"고 말했다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"10월 황금연휴, 10일 연달아 쉴 수 있나요"…정부, 내놓은 입장이 "10월 황금연휴, 10일 연달아 쉴 수 있나요"…정부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4연속 로또 적중한 스님…5번째 기적 일어날까

손흥민, 메시·르브론도 넘었다…유니폼 판매 전세계 1위

"대선 조작" 양궁 국대 장채환, SNS 극우 게시물 논란

가해자 출소 3개월간 몰랐던 성폭행 피해자…검찰 "업무 착오"

'10월 황금연휴' 괜히 기대했나…정부 "임시공휴일 검토 안해"

워런 버핏, 애플 팔고 이 종목 2조원어치 샀다

"영부인, 원래 남성"…佛 마크롱 부부, 법적공방 위해 탐정 고용

새로운 이슈 보기