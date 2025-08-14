본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

제주항공, 2Q 매출 4490억원…전년比 26%↓

전영주기자

입력2025.08.14 16:39

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

제주항공 이 올해 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 약 26% 감소한 4490억원을 기록했다고 14일 공시했다. 영업손실은 전년 동기 대비 366억원 늘어난 419억원으로 집계됐다.


제주항공, 2Q 매출 4490억원…전년比 26%↓
AD
원본보기 아이콘

올해 2분기 원·달러 평균 환율이 증가하면서 항공기 임차료·정비비 등 달러로 결제하는 비용이 늘었고 운항편수 축소에 따른 매출 감소와 여행수요 증가세가 둔화한 점을 실적 부진 요인으로 꼽았다.

제주항공은 올해 들어 B737-8 항공기 4대를 구매 도입한 데 이어 연말까지 구매기 2대를 추가 도입해 여객기 평균 기령을 낮출 계획이다. 향후 계약기간이 만료된 리스 항공기는 반납하고 신규 항공기를 구매 도입하는 항공기 운용 방식으로 지속 가능한 이익구조를 갖추면서 연간 14%가량 운용비용 절감을 기대하고 있다.


제주항공 관계자는 "올해 하반기는 기단 현대화를 통해 원가 경쟁력을 확보하고 운용방식 변화를 통한 지속 가능한 이익구조를 갖춰 실적 개선에 나설 방침"이라고 했다.




전영주 기자 ange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기