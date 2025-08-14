본문 바로가기
“범죄학, 상식을 뒤집다”… 동아대 라광현 교수, 교양서 출간

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.14 16:39

한국 사회 범죄 현상부터 기후변화·외국인 밀집 지역 이슈까지

동아대학교(총장 이해우)는 라광현 경찰학과 교수가 범죄학 대중화를 목표로 한 교양서 '상식을 뒤집는 교양범죄학'을 출간했다고 14일 전했다.


이번 책은 범죄학의 개념, 현상, 원인, 대응 방안을 한국적 맥락과 연구결과를 반영해 알기 쉽게 설명한다.

살인범죄, 기후변화와 범죄, 외국인 밀집 지역의 범죄 문제 등 일반인들의 호기심을 자극할 주제를 다뤘으며, 경찰을 희망하는 중·고등학생부터 범죄 이슈에 관심 있는 성인까지 폭넓게 읽을 수 있도록 구성됐다.


라 교수는 "누구나 쉽게 읽을 수 있는 범죄학 교양서를 만들고자 평이한 언어와 흥미로운 주제를 담았다"고 말했다. 그는 미국 사우스캐롤라이나주립대에서 범죄학·형사사법학 박사과정을 마치고 2020년 동아대에 부임했으며, 경찰혁신·자치경찰 등 다양한 연구를 이어가고 있다.


라 교수는 대한범죄학회 편집위원, 한국공안행정학회 국제협력위원장 등을 역임하며 학술상과 감사장을 다수 수상했다.

동아대 경찰학과 라광현 교수 상식을 뒤집는 교양범죄학 표지.

동아대 경찰학과 라광현 교수 상식을 뒤집는 교양범죄학 표지.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
