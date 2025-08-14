본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

미·러 정상 회담 앞둔 트럼프, '의약품 관세 폭탄' 발표 연기하나

김민영기자

입력2025.08.14 16:07

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

15일 알래스카서 트럼프-푸틴 만남
최소 이번주 발표 없을 듯 추측도

의약품에 대해 최대 250%의 관세를 부과하겠다는 도널드 트럼프 미국 행정부의 발표가 늦어질 것으로 전망된다.


미·러 정상 회담 앞둔 트럼프, '의약품 관세 폭탄' 발표 연기하나
AD
원본보기 아이콘

로이터통신은 13일(현지시간) 트럼프 행정부와 업계 관계자를 인용해 의약품에 대한 관세 발표 시점이 몇 주 밀릴 것으로 관측된다고 보도했다. 앞서 하워드 러트닉 상무장관은 8월 중순까지 관세 계획이 발표될 것이라고 언급했다.

그러나 트럼프 대통령이 오는 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담이 잡히면서 다른 현안들이 뒤로 밀리게 됐다고 관계자들은 설명했다.


이에 따라 최소한 이번주에는 관세와 관련된 발표는 없을 것으로 보인다고 유럽 제약사 측은 보고 있다.


다만 백악관은 "발표가 지연될 것이라는 보도는 공식적으로 확인이 되지 않는 한 추측일 뿐"이라는 원론적인 입장을 유지했다.

앞서 트럼프 대통령은 언론 인터뷰에서 "처음에는 의약품에 약간의 관세를 부과하지만, 1년이나 최대 1년 반 뒤에는 150%로 올리고, 이후에는 250%로 올릴 것"이라고 말했다. 제약사들이 생산시설을 미국 내로 옮기도록 시간을 주고, 그 이후엔 관세를 올리겠다는 의미로 해석된다.


현재 트럼프 행정부는 특정 상품의 수입이 국가 안보를 위협할 경우 대통령이 관세를 부과할 수 있도록 허용한 무역확장법 232조에 따라 반도체와 의약품 등 산업에 대한 조사를 진행하고 있다. 앞서 언급한 대로 외교 일정 등에 따라 반도체 산업에 대한 조사 결과가 의약품보다 먼저 발표될 것으로 예상된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료로 이용하는 제주 청소년들 "엄마, 이제 차비는 필요 없어요"…대중교통 무료... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'네카라쿠배당토' 직원들, 이력서 첨삭 알바 논란

욕망에 찌든 세계에서, 사람은 무엇인가

잠시 잊었지만…우크라이나는 아직 '생지옥'이다

K-9·K-2·함포까지… ‘포’의 모든 것

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

동화 같은 호텔 결혼식 직접 해보니…"원하는 대로 다 하면 3억"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기