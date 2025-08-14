미·러 정상 회담 앞둔 트럼프, '의약품 관세 폭탄' 발표 연기하나

15일 알래스카서 트럼프-푸틴 만남

최소 이번주 발표 없을 듯 추측도

의약품에 대해 최대 250%의 관세를 부과하겠다는 도널드 트럼프 미국 행정부의 발표가 늦어질 것으로 전망된다.

로이터통신은 13일(현지시간) 트럼프 행정부와 업계 관계자를 인용해 의약품에 대한 관세 발표 시점이 몇 주 밀릴 것으로 관측된다고 보도했다. 앞서 하워드 러트닉 상무장관은 8월 중순까지 관세 계획이 발표될 것이라고 언급했다.

그러나 트럼프 대통령이 오는 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상회담이 잡히면서 다른 현안들이 뒤로 밀리게 됐다고 관계자들은 설명했다.

이에 따라 최소한 이번주에는 관세와 관련된 발표는 없을 것으로 보인다고 유럽 제약사 측은 보고 있다.

다만 백악관은 "발표가 지연될 것이라는 보도는 공식적으로 확인이 되지 않는 한 추측일 뿐"이라는 원론적인 입장을 유지했다.

앞서 트럼프 대통령은 언론 인터뷰에서 "처음에는 의약품에 약간의 관세를 부과하지만, 1년이나 최대 1년 반 뒤에는 150%로 올리고, 이후에는 250%로 올릴 것"이라고 말했다. 제약사들이 생산시설을 미국 내로 옮기도록 시간을 주고, 그 이후엔 관세를 올리겠다는 의미로 해석된다.

현재 트럼프 행정부는 특정 상품의 수입이 국가 안보를 위협할 경우 대통령이 관세를 부과할 수 있도록 허용한 무역확장법 232조에 따라 반도체와 의약품 등 산업에 대한 조사를 진행하고 있다. 앞서 언급한 대로 외교 일정 등에 따라 반도체 산업에 대한 조사 결과가 의약품보다 먼저 발표될 것으로 예상된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



