'韓 외교 복원' 李대통령, 15일 주한외교단과 만찬…주한미군사령관도 참석

117개국 공관 대사, 30개 국제기구 대표 초청

최태원 대한상의 회장 등 경제단체장도 참석

만찬 이후 李대통령 '국민임명식' 이어져

이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 국내 상주 외교사절 및 국제기구 대표들과 만찬을 갖는다.

강유정 대통령실 대변인은 14일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 "총 117개 상주공관 대사 및 30개 국제기구 대표 주한 외교단 전체를 초청한 첫 외교단 행사"라고 설명했다.

행사에는 주한외교단 외에도 이 대통령이 파견한 특사단장, 국회 외교통일위원회 위원, 관계부처 장관, 경제단체장을 포함해 171명이 참석한다. 주요 초청자에 최태원 대한상공회의소 회장, 류진 한국경제인협회 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 윤진식 한국무역협회 회장, 최진식 한국중견기업연합회 회장 등 경제단체장들이 이름을 올렸다.

특히 제이비어 브런슨 주한미군사령관 겸 한미연합군사령관도 포함됐다. 그는 한미 정상회담을 앞두고 주한미군의 감축 가능성을 언급하기도 했는데, 이번에 이 대통령이 주재하는 만찬에 참석하는 것은 이례적이라는 평가다.

행사는 리셉션, 이 대통령의 만찬사, 만찬, 김진아 외교부 2차관의 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 진행 상황 소개, 주한대사 소감으로 진행된다. 이 대통령은 만찬사를 통해 주한외교단에 양국 간 소통과 길목을 지키는 가교 역할을 당부하고 국민주권정부의 국익 중심외교 기치를 설명할 예정이라고 강 대변인은 전했다.

이 대통령이 주한 외교단을 만나는 것은 취임 후 처음이다. 강 대변인은 "만찬은 전례에 비해 훨씬 빠른 시기인 취임 2개월 만에 진행된 상견례 행사"라면서 "대한민국 외교가 본 궤도에 복귀했음을 대내외에 알리는 한편 주한 외교단과의 소통의 장이 될 것"이라고 밝혔다.

이날 행사에서는 청와대를 상징하는 일월오봉도와 민화를 대표하는 까치호랑이가 행사장 걸개에 담겨 소개될 예정이다. 궁중음식과 경주특산물인 흥남빵을 활용한 디저트와 경주 최부잣집 가양주인 대몽재 등으로 만찬 메뉴가 구성됐다.

만찬 이후에는 광화문 광장에 설치된 원형 무대에서 '국민임명식'이 이어진다. 이 대통령을 이 자리에서 1945년에 태어난 건국훈장 5등급 수훈자인 목장균 씨, 국군대전병원 이국종 원장 등 80인의 국민 대표에게 임명장을 받는다. 임명식에는 문재인 전 대통령 부부와 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사를 포함해 각 계 대표, 일반 국민 등 3000여명이 특별 초청됐다.





