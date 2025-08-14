담양군, 추경 208억 증액 편성…군의회 제출

5,784억 규모…본예산 대비 3.74%↑

전남 담양군(군수 정철원)은 지난 13일 제2회 추가경정예산안(추경)을 편성, 군의회에 제출했다고 14일 밝혔다.

추경 편성으로 올해 예산안은 5,784억원 규모로, 제1회 추가경정예산 5,576억원보다 3.7% 증가했다. 회계별로는 일반회계 205억원(3.7%), 특별회계 3억원(3.8%)이 각각 증액됐다.

군은 이번 추경 편성을 위해 세출 구조조정을 단행했으며, 특히 부서별 사업 추진 현황 점검회의를 통해 연내 추진이 불가능한 사업 등에 대한 군비를 감액 후 시급하고 필수적인 현안 사업 등을 편성했다.

일반회계 세출 분야별 주요 사업으로는 성립전 예산으로 편성한 민생회복 소비쿠폰 지원 사업 등 산업·중소기업 및 에너지 분야에 112억원, 농촌생활환경 정비사업 등 농림해양수산 분야에 33억원, 2026~2030년 담양군 군도 도로건설 관리계획 수립 등 교통·물류 분야에 19억원이 각각 늘어났다.

이 외에도 공공하수처리시설 관리대행 등 환경 분야 8억원, 노인의 날 행사 추진 등 사회복지 분야 4억원, 예비비 12억원, 국·도비 반환금 등 기타 분야 15억원도 증액됐다.

군 관계자는 "세출예산 요구에 비해 가용재원이 부족해 시급하고 필수적인 사업 예산을 우선적으로 편성했다"며 "추후 증액된 예비비는 특별재난지역 선포에 따른 국비 매칭분으로 활용될 예정이다"고 설명했다.

관계자는 이어 "현재도 예비비를 활용해 복구 활동에 총력을 기울이고 있다"며 "앞으로도 군민 안전을 지키는 데 행정력을 집중하겠다"고 말했다.

한편, 2025년 제2회 추경은 담양군의회 심의를 거쳐 오는 9월 5일 본회의에서 최종 확정·의결될 예정이다.





