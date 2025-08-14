본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 학동참사 책임자들 유죄 확정…최대 징역 2년 6개월

호남취재본부 송보현기자

입력2025.08.14 11:04

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사고 4년 2개월 만에 대법원 판결
철거 건물 붕괴로 17명 사상

광주 학동 철거건물 붕괴 참사의 주요 책임자들에게 모두 유죄가 인정돼 최대 징역 2년 6개월이 확정됐다.


대법원 1부(주심 마용주 대법관)는 14일 업무상 과실치사와 산업안전보건법 위반 등 혐의로 기소된 책임자들에게 최대 징역 2년 6개월을 선고한 원심을 확정했다. 사고 발생 4년 2개월 만이다.

광주 동구 학동4 재개발 구역 철거 건물 붕괴 사고 현장 건너편 도로에 피해자를 추모하는 꽃다발과 손편지가 놓여있다. 연합뉴스

광주 동구 학동4 재개발 구역 철거 건물 붕괴 사고 현장 건너편 도로에 피해자를 추모하는 꽃다발과 손편지가 놓여있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

붕괴 당시 굴착기를 운전한 재하도급업체 백솔건설 대표 조모(51) 씨는 징역 2년 6개월, 하청업체 한솔기업 현장소장 강모(32) 씨는 징역 2년, 현장을 한 번도 확인하지 않은 철거 감리자 차모(63) 씨는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 확정됐다.

대법원은 "원심의 판단에 논리와 경험의 법칙을 위반해 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 업무상 과실치사상죄의 성립에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다"고 밝혔다. 1심은 각각 징역 3년 6개월, 2년 6개월, 1년 6개월을 선고했으나 2심에서 감형됐다.


학동 참사는 지난 2021년 6월 9일 광주 동구 학동4구역 재개발 사업지에서 발생했다. 철거 중이던 지상 5층·지하 1층 규모 건물이 무너져 인근 정류장의 시내버스를 덮치면서 9명이 숨지고 8명이 다쳤다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객 유치 나선 경남 중국인 관광객 1인당 5만원씩 숙박비 지급…관광객... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

대법 “아기상어 표절 아니다” 韓제작사 최종 승소

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

정부, 유류세 인하 10월말까지 추가 연장

'네카라쿠배당토' 현직자가 돈 받고 이력서 첨삭

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

트럼프, 파월 후임 조기지명 시사…"3~4명으로 좁혀"

새로운 이슈 보기