문금주 "상반기 행안부 특교 11개 사업 50억 확보"

"지역발전·군민 삶의 질 제고 위해 노력"

문금주 더불어민주당 의원. AD 원본보기 아이콘

더불어민주당 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)은 올해 상반기 행정안전부 특별교부세로 고흥·보성·장흥·강진군 11개 사업에 총 50억원을 확보했다고 14일 밝혔다.

문 의원은 각 지자체와 소통하며 상반기 특교 대상 사업을 면밀히 취합, 폭넓은 중앙정부 네트워크를 활용해 예산 확보에 적극 나섰다. 그 결과, 4개 군에 50억원의 특별교부세가 배정되는 성과를 거뒀다. 지역별로는 고흥 12억원, 보성 12억원, 장흥 12억원, 강진 14억원이 각각 배정됐다.

고흥군은 ▲마리안느·마가렛 글로벌리더 양성 거점 공간 조성 7억원 ▲동강 한천저수지 정비 5억원을, 보성군은 ▲복합커뮤니티센터 건립 2억원 ▲회천 급수구역 지방상수도 송수 가압장 기능 보강 5억원 ▲죽천제 노후 저수지 개보수 5억원 등을 지원받게 됐다.

장흥군은 ▲쓰레기 위생매립장 침출수 처리시설 개선 6억원 ▲약초와 사람들 건물 시설 개보수 3억원 ▲관산 만년면천 정비 3억원을, 강진군은 ▲성전 월송지구 마을하수도 정비 5억원 ▲군정 및 관광정보 알리미 LED 전광판 설치 5억원 ▲병영면 상림제 보수·보강 4억원 등을 확보했다.

문 의원은 "지역 균형발전과 군민 삶의 질 향상을 위해 특별교부세 확보에 최선을 다했다"며 "앞으로도 군민들과 꾸준한 소통을 통해 지역 현안을 발굴하고 해결하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>