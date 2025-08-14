본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

대전~오송 B1 노선, '대전 0시 축제' 기간 증편 운행

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.08.14 09:26

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광복절·주말 배차간격 13분→10분 단축

대전시청 전경

대전시청 전경

AD
원본보기 아이콘

대전에서 ~오송을 오가는 B1 노선의 배차간격이 '대전 0시 축제' 기간 동안 13분 간격에서 10분 간격으로 단축 운행되며 차량 5대를 추가 투입한다.


15일 광복절과 주말 동안 급증할 것으로 예상되는 교통 수요에 대응하고, 탑승객 증가로 인한 무정차 통과를 방지하기 위해 증편을 실시하게 됐다.

이에 따라 B1 노선은 대전역 기준 첫차는 오전 5시 30분, 막차는 밤 11시 40분에 출발한다. 오송역 기준 첫차는 오전 5시 20분, 막차는 밤 11시 30분이다.


대전시는 '0시 축제'가 광역권으로 인기가 확대됨에 따라 대중교통 이용객이 크게 늘 것으로 전망했다.


이장우 대전시장은 "축제 방문객들이 더 빠르고 편리하게 이동할 수 있도록 배차간격을 줄였다"며 "광복절과 주말 기간 시민과 관광객이 불편 없이 축제를 즐길 수 있도록 대중교통 편의를 강화했다"고 설명했다.

그러면서 "앞으로도 대전과 세종 등 인근 지역 간 연계 교통 서비스를 지속해서 개선하겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

네이버 "대한민국 구석구석 가장 잘 아는 AI 모델…수출도 가능"

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기