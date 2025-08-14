본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]재영솔루텍, '개성공단 입주 1호'…정부 개성공단 재가동 준비 소식에↑

장효원기자

입력2025.08.14 09:04

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[특징주]재영솔루텍, '개성공단 입주 1호'…정부 개성공단 재가동 준비 소식에↑
AD
원본보기 아이콘

재영솔루텍 이 강세다. 정부가 5년 만에 경제정책 기조에 남북 경제협력 준비를 다시 포함하고 개성공단 재가동을 위한 개성공업지구지원재단(개성재단) 재설립 작업에 착수했다는 소식이 영향을 주는 것으로 풀이된다.


14일 오전 9시4분 기준 재영솔루텍은 전일 대비 5.51% 상승한 939원에 거래되고 있다.

전날 기획재정부에 따르면 다음주 발표될 '새정부 경제성장전략'에 5년 만에 '남북 경협 준비' 문구가 포함될 예정이다. 정부는 개성재단 재설립 방침을 세우고 관련 법령 정비 및 남북교류협력추진위원회 심의 등 실무 준비에 착수했다.


재영솔루텍은 개성공단 입주 1호 기업으로 재가동이 현실화할 경우 대표적인 수혜주로 꼽힌다. 개성공단은 국내 제조업 경쟁력 강화와 북한 주민 소득 향상, 남북 신뢰 구축 등 다방면에서 경제적 효과가 클 것으로 점쳐진다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는지도 비밀로 카톡 메시지 삭제, 5분→24시간 내로…누가 지웠는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

여기 미국 맞아? 토종 K버거 먹으러 3시간 기다렸어요

더 가볍게, 더 강하게… 포는 또 진화한다

"승무원도 우왕좌왕"…인천공항 도착했다더니 김포공항 왜 왔나

스파이더맨·어벤져스를 '웹툰'으로…

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

美국무 "철통같은 동맹 진전 위해 이 대통령과 협력 고대"

새로운 이슈 보기