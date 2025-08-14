[특징주]재영솔루텍, '개성공단 입주 1호'…정부 개성공단 재가동 준비 소식에↑

재영솔루텍 재영솔루텍 049630 | 코스닥 증권정보 현재가 940 전일대비 50 등락률 +5.62% 거래량 5,901,383 전일가 890 2025.08.14 09:10 기준 관련기사 [비즈리더]재영솔루텍 "실행형 인재와 AI·로봇·자율주행차 공략…글로벌 기업 도약"재영솔루텍, 하이브리드 OIS 설비에 130억 투자…하반기 후속 갤럭시A 모델 적용 확대[클릭 e종목]재영솔루텍, 하이브리드 OIS 퍼스트 무버…"수익성 개선 본궤도" 전 종목 시세 보기 close 이 강세다. 정부가 5년 만에 경제정책 기조에 남북 경제협력 준비를 다시 포함하고 개성공단 재가동을 위한 개성공업지구지원재단(개성재단) 재설립 작업에 착수했다는 소식이 영향을 주는 것으로 풀이된다.

14일 오전 9시4분 기준 재영솔루텍은 전일 대비 5.51% 상승한 939원에 거래되고 있다.

전날 기획재정부에 따르면 다음주 발표될 '새정부 경제성장전략'에 5년 만에 '남북 경협 준비' 문구가 포함될 예정이다. 정부는 개성재단 재설립 방침을 세우고 관련 법령 정비 및 남북교류협력추진위원회 심의 등 실무 준비에 착수했다.

재영솔루텍은 개성공단 입주 1호 기업으로 재가동이 현실화할 경우 대표적인 수혜주로 꼽힌다. 개성공단은 국내 제조업 경쟁력 강화와 북한 주민 소득 향상, 남북 신뢰 구축 등 다방면에서 경제적 효과가 클 것으로 점쳐진다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>