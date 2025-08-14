'으뜸효율 가전제품' 환급 신청 개시…삼성전자, 고객 안내 강화

13일부터 온라인 통해 환급 신청 받아

삼성전자, 전국 매장서 맞춤형 상담

삼성전자는 '으뜸효율 가전제품 환급사업' 신청 접수가 지난 13일 개시함에 따라 고객 안내를 강화하고 있다고 14일 밝혔다.

삼성전자 모델이 '으뜸효율 가전제품 환급사업' 신청 절차를 안내받고 있다. 사진=삼성전자

으뜸가전사업은 에너지소비효율 최고등급 제품을 구매한 소비자에게 정부에서 구매 비용의 10%를 환급해주는 것이 골자다. 고효율 제품 구매를 장려하고 에너지 절감을 지원하기 위해 정부가 마련했다.

삼성전자는 삼성스토어와 삼성닷컴에서 으뜸효율 가전제품 구매 시 최대 10% 혜택을 추가로 제공한다. 지난 13일부터 열린 온라인 전용 페이지를 통해 환급신청이 가능하며 오는 20일부터 순차적으로 환급된다.

삼성전자는 이에 맞춰 환급 신청에 어려움을 느끼는 소비자들을 위해 전국 삼성스토어에서 일대일 맞춤형 상담을 제공하며 고객 편의성과 접근성을 높인다.

삼성전자 모델이 에너지 소비효율 1등급의 '세탁건조기'와 '에어컨' 제품의 설명을 듣고 있다. 사진=삼성전자

소비자들은 삼성스토어 직원과의 상담을 통해 환급 대상 여부 확인, 에너지효율 등급 라벨 및 제품 명판 촬영, 필수 서류 준비, 온라인 신청방법 등 환급에 필요한 전 과정을 상세하게 안내받을 수 있다.

더불어 삼성닷컴에서도 상세 신청방법을 확인할 수 있을 뿐 아니라 '증빙서류 간편 발급 서비스'를 통해 환급 신청에 필요한 구매영수증과 거래내역서를 쉽고 빠르게 받을 수 있다.





