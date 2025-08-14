초유의 수출품 과세…백악관 "더 확대 가능" [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①트럼프 "수출 승인시 국가에 일정 금액 지급해야"

②美 특허 수수료 1~5% 인상 검토…국내 기업 피해 우려

③골든타임 잡자 vs 안정성부터…원화 스테이블코인 도입 논쟁

MARKET INDEX

○뉴욕증시 S&P·나스닥, 이틀 연속 최고치

○예상 밑돈 7월 CPI …발표 후 9월 인하 기정사실화

○베선트 "9월 빅컷 시작으로 최대 1.75%포인트 내려야"

TOP 3 NEWS

■ 백악관, 엔비디아식 대중 반도체 수출세 15% "다른 기업으로 확대" ○12일 레빗 대변인 브리핑

○"상무부서 법적 타당성·실행한 조율"

○15일 미·러 회담만…"향후 3자 회담 희망"

■ 고래 싸움에 새우등? 트럼프發 특허료 인상에 삼성·LG 타격 ○트럼프 행정부, 특허 제도 개편안 검토

○삼성, 최근 3년 미국서 특허 등록 최다

○한중 무역 협상에 韓 기업 피해 우려

■ 이러다 다 놓친다는데…원화 스테이블코인 '고속 드라이브', 누구 좋은 일일까 ○새 시장 판 깔면, 발행사 이익 명확…韓 성장동력 부상 미지수

○소비자, 코인런 리스크 노출…최소화 충분 요건 시각차

○자본금 5억vs50억? "인터넷은행 수준(250억) 필요" 주장도

그래픽 뉴스 : 여천NCC에 빌려준 돈만 1조 넘는데…긴장하는 은행권

○시중 5대 은행, 여천NCC 익스포저 1조원 달해

○여천NCC, 주주사 자금지원으로 급한 불 껐지만

○단기에 재무구조 개선은 미지수

돈이 되는 法

■ 법률 서비스 무역적자 2분기 연속 최대치 ○2분기 지출 5억9900만달러

○적자 규모 3억6320만달러

○전문가들 "IT 기업 해외영업, 국제분쟁 증가 때문"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025081402195726307

■ 카카오엔터 전 대표 김성수 징역 10년 구형 ○김성수 징역 10년·이준호 징역 8년 구형…1심 선고는 내달 30일

○검찰 "인수 과정 전부 문제…바람픽쳐스에 약 700억 직간접 지원"

○김성수 "고가 인수 아냐, 기획·개발비 등은 드라마 이후 정산받을 자금" 반박

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025081402171523841

■ 최태원·노소영 이혼 사건 대법관 전원 검토 ○연내 선고 가능성…전합 회부 관심

○법조계 "법리적 문제 많고 사회 관심 높아 전합 가능성"

○주요 관점은 위자료 20억 과도 여부, SK 주식 재산분할 타당성

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/social-general/2025081402123220091

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



오늘 핵심 일정

○국내

코스닥 교보18호스팩 상장, 확정공모가 2000원

코스닥 지투지바이오 상장, 확정공모가 5만8000원

○해외

15:00 영국 GDP (QoQ) (2분기)

18:00 중국 신규 대출 (7월)

21:30 미국 신규 실업수당청구건수

21:30 미국 생산자물가지수 (MoM) (7월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 26℃( ▲ 1 ℃) ｜최고기온 : 29℃( ▲ 4 ℃)

○강수확률 오전 60%｜오후 60%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>