日정부, 이재명 대통령 23~24일 방일 발표…"한일관계 발전 기대"

최서윤기자

입력2025.08.13 18:49

"한일관계·한미일 협력 중요성 커져"

이재명 대통령이 오는 23~24일 일본을 방문한다고 일본 정부도 13일 공식 발표했다.


일본 외무성은 이날 보도자료에서 "이재명 대통령과 부인이 일본을 방문할 예정"이라며 "체류 기간 중 이시바 시게루 총리가 이 대통령과 회담하고 만찬을 진행할 것"이라고 밝혔다.

외무성은 한국과 일본을 "국제사회의 여러 과제에 파트너로서 협력해야 할 중요한 이웃국가"라고 규정하며 "현재 전략환경에서는 한일관계, 한미일 협력의 중요성이 한층 커지고 있다"고 강조했다.


이재명 대통령이 지난 6월 캐나다에서 열린 한일 정상회담에서 이시바 시게루 일본 총리와 악수하며 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

또한 양국 정부가 '셔틀 외교' 재개를 포함해 긴밀한 의사소통을 이어가기로 했으며, 이번 방문을 계기로 한일관계가 안정적으로 발전하기를 기대한다고 덧붙였다.


강유정 대통령실 대변인도 같은 날 "이 대통령이 23~24일 일본을 방문해 이시바 총리와 정상회담과 만찬 일정을 진행할 예정"이라고 밝혔다.

교도통신은 "이 대통령이 6월 취임 후 처음으로 일본을 방문한다"며 "23일 이시바 총리와 회담에서 한일관계의 안정적 발전을 위한 협력을 확인할 것"이라고 전했다. 통신은 또 이 대통령과 이시바 총리가 셔틀 외교 추진에 합의했으며, 이번 방일이 셔틀 외교의 '제1탄'이 될 것이라고 의미를 부여했다.


교도통신은 "올해는 (한일) 국교 정상화 60주년"이라며 "핵·미사일 개발을 추진하는 북한 대응과 한일, 한미일 안전보장 협력도 주요 의제가 될 것"이라고 관측했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

