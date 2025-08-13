아시아나항공, 2분기 실적 반등…영업·순이익 모두 흑자

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 9,530 전일대비 150 등락률 +1.60% 거래량 88,916 전일가 9,380 2025.08.13 15:30 기준 관련기사 日여행객 3년 반만에 감소…대한항공과 LCC 격차↑[클릭 e종목]아시아나항공, 서소문 대한항공 빌딩으로 중앙매표소 이전아시아나항공, 김포-제주 마일리지 항공 162편 띄운다 전 종목 시세 보기 close 이 올해 2분기 실적에서 영업이익과 순이익 모두 흑자를 기록했다.

아시아나항공은 2분기 매출 1조6756억원, 영업이익은 340억원을 거뒀다고 13일 공시했다.

당기순이익은 2332억원이다. 지난해 2분기에는 영업손실 312억원, 순손실 1492억원을 기록했으나 1년 만에 모두 흑자로 전환됐다.

아시아나항공 항공기. 아시아나항공 제공 AD 원본보기 아이콘

올해 상반기 누적 매출은 3조4186억원으로 전년 동기 대비 1.5%(501억 원) 증가했다. 영업이익은 261억원, 순이익은 3440억원을 기록했다.

여객 부문에서 1조 1176억원의 매출을 거뒀다. 5~6월 연휴 특수, 미주 노선(뉴욕·하와이) 증편, 유럽 프라하 신규 취항, 중국 무비자 입국 허용 등이 호재로 작용했다.

반면 화물 부문은 미국 정부의 관세 부과 영향으로 수요가 줄며 전년 대비 13.6% 감소한 3712억원에 머물렀다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>