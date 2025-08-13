[프로필] 신임 조달청장에 백승보 조달청 차장 임명

정부가 13일 신임 조달청장으로 백승보(53·사진) 현 조달청 차장을 임명했다.

백 청장은 1996년 공직에 입문(행정고시 39회)해 조달청에서 물품·서비스·공사계약, 조달정보화, 원자재비축 등 주요 조달업무를 두루 거쳤다. 조달청 차장에는 지난해 1월 임명됐다.

'공공조달분야 전문가'로도 통하는 백 청장은 그간 인공지능 등 신기술을 접목한 차세대 나라장터 설계와 디지털서비스 및 소프트웨어 계약 방법 개선, 창업벤처기업의 공공시장 진입 촉진 등 공공조달의 질적 성장에 기여했다는 평가를 받는다.

또 국민생활과 직결되는 안전물품에 대한 관리와 불공정행위 단속을 강화하고, 시공사의 적정 공사비 보장을 위해 민관 협업 네트워크를 구성하는 등 공공조달의 투명성과 신뢰성 확보를 위해 노력해 왔다.

조달청 관계자는 "백 신임 차장이 공공조달정책에 관한 높은 이해도를 바탕으로, 조달청이 중점 추진하는 조달현장 규제혁신과 공공조달을 통한 역동적인 경제성장 지원에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



