본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[프로필] 신임 조달청장에 백승보 조달청 차장 임명

대전=정일웅기자

입력2025.08.13 16:34

수정2025.08.13 16:43

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

정부가 13일 신임 조달청장으로 백승보(53·사진) 현 조달청 차장을 임명했다.


조달청 제공

조달청 제공

AD
원본보기 아이콘

백 청장은 1996년 공직에 입문(행정고시 39회)해 조달청에서 물품·서비스·공사계약, 조달정보화, 원자재비축 등 주요 조달업무를 두루 거쳤다. 조달청 차장에는 지난해 1월 임명됐다.

'공공조달분야 전문가'로도 통하는 백 청장은 그간 인공지능 등 신기술을 접목한 차세대 나라장터 설계와 디지털서비스 및 소프트웨어 계약 방법 개선, 창업벤처기업의 공공시장 진입 촉진 등 공공조달의 질적 성장에 기여했다는 평가를 받는다.


또 국민생활과 직결되는 안전물품에 대한 관리와 불공정행위 단속을 강화하고, 시공사의 적정 공사비 보장을 위해 민관 협업 네트워크를 구성하는 등 공공조달의 투명성과 신뢰성 확보를 위해 노력해 왔다.


조달청 관계자는 "백 신임 차장이 공공조달정책에 관한 높은 이해도를 바탕으로, 조달청이 중점 추진하는 조달현장 규제혁신과 공공조달을 통한 역동적인 경제성장 지원에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대한다"고 말했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1인분 메뉴'가 승패 가른다…달아오른 '혼밥' 전쟁

"길바닥에 버린 돈만 한 달 200만원"…장거리 통근에 직장인 한숨

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

1500만원 짜리 과속 딱지에도 태연한 운전자…스위스서 무슨 일?

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"청소하러 갔는데 애까지 보라고?" 가사노동자 "로봇 아냐"

사상 최대 韓 리츠 시장… 이재명 정부 세제개편서 '찬밥 신세'

새로운 이슈 보기