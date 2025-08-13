본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

고객 휴대전화 경찰에 넘긴 대리점…대법 "개인정보보호법 위반 아냐"

곽민재기자

입력2025.08.13 12:21

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

고객의 휴대전화를 교체해준 뒤 기존 기기를 그대로 보관하다 경찰에 넘긴 대리점 운영자가 개인정보보호법 위반에 해당하지 않는다는 대법원 판단이 나왔다.


서울 서초구 대법원. 연합뉴스

서울 서초구 대법원. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

13일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 개인정보보호법 위반 혐의로 기소된 휴대전화 대리점 운영자 A씨와 경찰 2명에게 무죄를 선고한 원심판결을 확정했다.

A씨는 2018년 3월 고객 B씨의 휴대전화를 교체해준 뒤 B씨가 기존에 사용하던 휴대전화를 넘겨받아 보관했다. 같은 해 8월 경찰관 2명이 A씨에게 접근해 B씨의 휴대전화를 넘겨달라고 부탁하자 A씨는 B씨의 연락처, 문자메시지 등이 담긴 휴대전화 기기를 넘겨줬다. 기기를 넘겨받은 경찰관들은 B씨에 대한 범죄정보를 수집한 것으로 조사됐다.


1·2심은 A씨와 경찰 2명에게 무죄를 선고했다. 재판부는 A씨가 기존 휴대전화 단말기에 남아있던 개인정보를 보관한 것은 '개인정보를 처리하는 업무'였다고 보기 어렵다며, B씨의 기존 휴대전화에 남아있던 정보가 '개인정보를 처리하는 업무와 관련해 알게 된 개인정보'라고 볼 수 없다고 판단했다.


대법원도 원심 판단이 옳다고 보고 상고를 기각했다. 재판부는 "개인정보를 '업무상' 처리해야 누설·제공·유출 등의 행위가 금지된다"며 "업무와 무관하게 사적 영역에서 개인정보를 처리하고 그 과정에서 알게 된 개인정보를 누설 또는 제공하거나 수집·보유한 개인정보를 유출하는 행위 등은 처벌되지 않는다"고 했다.




곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈라" 협조로 '분위기 반전' 가능성 모든 의혹 '몸통' 김건희 구속…"나도 잡혀 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

잘 나가고 있는데 또 송사라니…오타니, 하와이 부동산 개발 관련 피소

"누구길래 두달째 안 나타나지?"…900억원 당첨자에 호주 '들썩'

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기