본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

경찰, '오산 옹벽붕괴' 안전점검 업체 4곳 압수수색

임춘한기자

입력2025.08.13 09:19

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경찰이 경기 오산시 가장교차로 옹벽 붕괴 사고와 관련해 도로 안전 점검 업체에 대한 강제수사에 착수했다.


경기 오산시 가장교차로 고가도로의 10ｍ 높이 옹벽이 도로로 무너지며 차량 2대를 덮치는 사고가 발생해 소방대원들이 구조작업을 하고 있다. 연합뉴스

경기 오산시 가장교차로 고가도로의 10ｍ 높이 옹벽이 도로로 무너지며 차량 2대를 덮치는 사고가 발생해 소방대원들이 구조작업을 하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

경기남부경찰청 광역수사단 수사전담팀은 13일 오전 9시 사고 도로의 안전 점검업체 4곳에 대해 압수수색을 하고 있다고 밝혔다.

압수수색 대상은 도로가 개통한 2023년 9월 이후 안전 점검을 맡았던 업체들이다.


경찰은 안전 점검 서류와 전자정보 등을 확보해 점검이 제대로 이뤄졌는지를 살펴볼 계획이다.


앞서 지난달 16일 오후 7시4분께 오산시 가장동 가장교차로 수원 방면 고가도로의 10ｍ 높이 옹벽이 무너지며 고가도로 아래 도로를 지나가던 승용차를 덮쳐 차량 운전자 40대 남성이 숨졌다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯데 계열사 임원 왜 하필 그때에? 1550만 원어치 주식 전부 이례적으로 '던졌다'…롯... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구속' 김건희 첫 아침식사는 '1700원'… 식빵·소시지·샐러드 먹었다

조국·정경심 특별 사면에…딸 조민 "비 와도 마음은 맑음"

"이 맛있는 걸 한국인만 먹었어?"…美 진출 롯데리아, 오픈런 대박

광복절에 논란 커진 日 '귀칼 시구' '기모노축제'…"시대 바뀌었다" 반론도

노상 음주, 공원 흡연, 수영복 활보…유럽서 잘못 걸리면 수 백만원 벌금폭탄

"北해커 컴퓨터서 韓정부 해킹·中 협력 증거 찾아"

권도형, 美서 테라 사기 혐의 유죄 인정…최대 12년형 예상

새로운 이슈 보기