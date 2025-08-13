에이비엘바이오 파트너사 '컴퍼스', ABL001 OS 개선 기대

임상 2/3상에서 예상보다 낮은 사망률 확인

컴퍼스 테라퓨틱스에 따르면, 현재 진행성 담도암 환자를 대상으로 진행 중인 ABL001 및 파클리탁셀 병용요법의 무작위 배정 임상 2/3상 COMPANION-002에서 당초 예상보다 적은 수의 사망 사례가 발생했다. 이는 ABL001이 전체 생존율OS)에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 임상 참여 환자의 사망률이 80%에 도달해야 OS 및 무진행 생존기간(PFS) 등 2차 평가지표의 분석이 가능한 만큼, 컴퍼스 테라퓨틱스는 해당 지표의 분석 시점을 2026년 1분기로 전망하고 있다.

또한 미국 텍사스대학교 MD 앤더슨 암센터에서 진행 중인 연구자 주도 임상시험(IST)의 환자 등록도 원활히 진행되고 있다. 해당 IST는 ABL001의 담도암 환자 대상 1차 치료제 가능성을 평가하기 위한 것으로, ABL001을 현재의 담도암 표준 1차 치료요법인 젬시타빈, 시스플라틴, 더발루맙과 병용 투여한다.

컴퍼스 테라퓨틱스는 위암, 난소암, 신장암, 간세포암, 대장암 등 DLL4 양성 암종 전반을 대상으로 하는 임상 2상 바스켓 연구의 진행도 계획하고 있다. 해당 임상은 COMPANION-002의 2차 평가지표 분석 이후 시작될 예정이다.

이상훈 에이비엘바이오 대표는 "ABL001은 미국 식품의약국(FDA)으로부터 패스트트랙 지정을 받은 파이프라인이다. 컴퍼스 테라퓨틱스는 COMPANION-002의 임상 데이터를 기반으로 2026년 하반기 FDA에 ABL001의 바이오의약품 허가신청서(BLA)를 제출할 예정이다. 내년 초 공개될 ABL001의 PFS 및 OS 데이터에 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

에이비엘바이오가 개발한 ABL001은 신생혈관의 생성과 종양 내 혈관 형성에 중요한 역할을 하는 DLL4(Delta-like ligand 4) 및 VEGF-A(Vascular Endothelial Growth Factor-A) 신호 전달 경로를 동시에 차단하는 이중항체다. DLL4와 VEGF-A를 동시에 억제하는 ABL001의 작용 기전은 종양 성장 억제에 관여해 강력한 항암 효능을 보인다. ABL001 및 파클리탁셀 병용요법은 담도암 환자 대상 임상 2/3상 COMPANION-002에서 1차 평가지표를 달성했으며, ORR 17.1%가 확인돼 파클리탁셀 단독요법의 ORR 5.3% 대비 통계적으로 유의미한 개선을 보였다.





