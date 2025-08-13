시흥시, '조기취업형 계약학과 입학설명회' 22일 개최

한양대 에리카·한국공학대·경기과학기술대 참여

경기도 시흥시는 오는 22일 시청 늠내홀에서 '조기취업형 계약학과 3개 대학 공동 입학설명회'를 개최한다.

설명회는 경기도일자리재단과 시흥시가 공동 추진하는 '청년 엔지니어 육성사업'의 일환이다. 시흥스마트허브 등 제조업 현장에서 활약할 미래 인재를 양성하고, 지역 정주를 돕기 위해 마련됐다.

설명회에는 ▲한양대학교 에리카 캠퍼스 ▲한국공학대학교 ▲경기과학기술대학교 등 관련 과를 운영하는 3개 대학이 참여해 2026학년도 입학전형과 교육과정, 취업 연계 프로그램을 안내한다. 행사장에 마련된 대학별 일대일 맞춤 상담 부스에서는 학생과 학부모가 진로 설계와 입학 상담을 받을 수 있다.

설명회에서는 조선미 아주대학교 의과대학 교수가 '학업 스트레스와 자녀 관계'를 주제로 특별 강연을 한다. 설명회에는 사전 또는 현장 등록을 통해 누구나 참여할 수 있다. 행사는 '잡아바TV' 유튜브 채널을 통해 온라인으로 생중계한다.

임병택 시흥시장은 "청년들이 지역에서 배움과 취업의 기회를 동시에 잡을 수 있도록 시가 든든한 징검다리가 되겠다"며 "기업·대학·청년이 함께 성장하는 선순환 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>