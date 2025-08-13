인천 신축 대단지서 혹파리 떼 발견…입주민 집단 반발

곰팡이·사체 잇단 발견…민원만 144건



인천 미추홀구의 한 신축 아파트·오피스텔에서 혹파리가 발견되면서 일부 입주민과 소유자들이 강하게 반발하고 있다.

오피스텔에서 나온 혹파리 사체. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

13일 연합뉴스와 해당 아파트의 입주민들에 따르면 이 단지는 올해 1월 입주를 시작한 이후 주방·화장대 붙박이 가구에 곰팡이가 피고 거실과 안방 창틀 등에서 혹파리 사체가 나왔다는 민원이 지난 4월부터 제기됐다. 아파트와 오피스텔을 합쳐 1800여 세대로 지어진 이곳에서 시공사에 접수된 혹파리 관련 민원은 144건 피해 세대는 35가구로 집계됐다.

입주를 미룬 50대 A씨는 연합뉴스에 "처음엔 '혹파리가 아니다'라는 답을 들었지만 이후 이를 인정하고 주방 붙박이 가구 필름지만 교체했다"며 "이후에도 한 번에 50마리 넘게 사체가 나올 정도로 시공사 조치는 임시방편에 불과했다"고 말했다. 또 다른 주민 40대 B씨는 "혹파리 때문에 집에서 하루도 살고 싶지 않아 사비를 들여 방역했다"며 "붙박이 가구 틈새에서 곰팡이가 대량 발견됐다"고 전했다.

시공사 측은 "원인 규명에 시간이 걸려 불편을 드린 점은 죄송하다"라며 "이달부터 두 차례 전문 방역을 실시했고 효과가 확인돼 가구 교체는 검토하지 않고 있다"고 밝혔다.

관할 지자체인 미추홀구는 하자 민원 접수 후 시공사와 시행사에 사실관계 확인을 위해 의견 제출을 요청했다.

한편 혹파리는 길이 0.6~2mm의 소형 파리류로 습기 찬 곰팡이나 부패한 목재에서 주로 서식한다. 사람에게 전염병을 옮기진 않지만 실내에서 다수 발생하면 불쾌감과 위생 문제를 유발한다. 곰팡이 핀 목재 가구나 습한 건축 자재 틈새에서 번식하며 드물게 호흡기로 흡입했을 경우 알레르기나 피부염 등의 반응이 나타날 수 있다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



