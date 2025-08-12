조국혁신당, '비리 의혹' 곡성군의원들 사퇴해야

곡성·구례지역위 성명…"세비 반납" 촉구

"민주당 독주체제, 도덕적 해이·부패 양산"

조국혁신당 전남 곡성·구례지역위원회(위원장 박웅두)가 12일 잇따른 비리 의혹으로 논란에 휩싸인 곡성군의회 민주당 소속 의원들의 거취 결정(사퇴)과 세비 반납을 촉구했다.

지역위는 이날 성명을 통해 "곡성군의 명예를 심각하게 훼손한 의원들은 군민 앞에 진심으로 사죄하고 자진 사퇴해야 한다"며 "군민의 신뢰와 자존심을 회복하는 것이 시급하다"고 강조했다.

지역위는 A의원의 경우 부정청탁 및 금품수수로 법원으로부터 300만원의 과태료 처분을 받은 데 이어 현재 직권남용과 금품수수 등의 혐의로 수사를 받고 있다고 주장했다.

또 B의원은 차명 건설업체 운영을 통한 군 발주공사 수주 의혹으로 경찰 수사를 받고 있으며, C의원은 5억원대 국가보조금 부당수령 의혹 등 비위 행위로 재판이 진행 중인 상황이라고 지적했다.

지역위는 "7명의 군의원 중 3명이 수사를 받는 현실은 지방자치의 근본정신을 심각하게 훼손한 것이다"며 "재량사업비 부적절 사용, 공무원 갑질, 부적절한 외유성 연수 등 과거의 관행이 군민의 불신을 키웠다"고 비판했다.

혁신당 곡성·구례지역위는 "민주당의 일방적 독주가 도덕적 해이와 부패를 양산했다"며 "비리 의원에 대한 주민소환 운동과 의회 윤리강령 개정 등을 추진하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



