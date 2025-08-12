이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
코스닥, 4.66P 내린 807.19 마감(0.57%↓)
2025년 08월 12일(화)
"탕후루처럼 금방 사라질 줄 알았는데"…3년 만에 폭발 성장한 요아정
"나도 전지현 바지 입을 거야" 역대 최대 실적낸 안다르…젝시믹스는 회복세
"삼겹살 불판에 구더기 득실"…해외서 난리나더니 "한국 아니냐" 불똥
[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어"
150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'[K푸드 G리포트]
"1분만에 진짜 됨"…추성훈이 마시던 그 스무디, 한국서도 '대박'
"청소는커녕 사고만" '국민 이모님'의 배신, 로청 피해 급증
식을 줄 모르는 케데헌 열풍…'골든' 빌보드 핫100 1위
호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"