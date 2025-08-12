본문 바로가기
평택시, 공주시와 자매도시 됐다

정두환기자

입력2025.08.12 13:06

시민에 관광지·문화시설 등 할인혜택 추진

경기도 평택시는 12일 시청에서 충남 공주시와 자매결연 협약을 맺고 행정·경제·문화·관광 등 다양한 분야에서 교류 확대를 추진한다고 이날 밝혔다.

12일 평택시청에서 열린 자매결연 협약식에서 정장선 평택시장(왼쪽)과 최원철 공주시장이 협약서를 들어보이고 있다. 평택시 제공

12일 평택시청에서 열린 자매결연 협약식에서 정장선 평택시장(왼쪽)과 최원철 공주시장이 협약서를 들어보이고 있다. 평택시 제공

협약식에는 정장선 평택시장, 강정구 평택시의회 의장, 최원철 공주시장, 임달희 공주시의회 의장과 양 도시 민간대표단이 참석했다.


시는 역사·문화 도시인 공주시와의 협력을 통해 시민에게 전통·문화 체험의 기회를 확대하기 위해 협약을 추진했다고 설명했다.

시는 이번 협약을 계기로 양 도시 간 관광지 및 문화시설 할인 혜택 등을 마련해 추진할 예정이다. 이와 함께 ▲시립예술단 교류 연주회 ▲농촌체험휴양마을 교류 ▲지역 농특산품 판로개척 협력 및 로컬푸드 교류 등 다양한 분야에서 협력을 강화하기로 했다.


정장선 시장은 "이번 협약을 통해 시민들이 역사와 전통을 더 가까이서 향유하고, 주한미군에게 우리 문화를 자연스럽게 전할 수 있도록 할 것"이라며 "양 도시가 가진 강점을 토대로 협력해 함께 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


최원철 시장도 "자매결연을 통해 양 도시 모두에게 새로운 기회가 창출될 수 있길 기대한다"고 했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr


