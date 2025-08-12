본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천 대표 특산물 '월등 복숭아' 주문 쇄도

호남취재본부 이경환기자

입력2025.08.12 12:10

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수확철 맞아 인기 절정…농가 소득 견인

지난 2일 순천시 월등면행정복지센터 잔디광장에서 전국 각지 관광객과 지역주민 등 1,000여명이 참석한 가운데 '순천명품 제20회 월등 복숭아 체험행사'가 열렸다. 순천시 제공

지난 2일 순천시 월등면행정복지센터 잔디광장에서 전국 각지 관광객과 지역주민 등 1,000여명이 참석한 가운데 '순천명품 제20회 월등 복숭아 체험행사'가 열렸다. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 순천시 대표적 전략 품목 '월등복숭아'가 본격적인 수확기에 접어들면서 전국 소비자들의 주문이 쇄도하고 있다.


월등 복숭아는 풍부한 과즙으로 인기가 많아 하루 평균 약 1,500여명가량의 관광객이 현지 원두막을 찾아 직접 구매, 농가소득 증대에 큰 도움을 주고 있다.

시는 지난해 탄저병으로 피해를 본 농가들의 고충을 수렴해 올해 예비비 3,000만원과 시비 2,800만원 등 5,800만원의 예산을 투입해 방제를 지원, 안정적 작황을 이끌어냈다.


지난 2일 월등면 행정복지센터 잔디광장에서는 전국 각지 관광객과 지역주민 등 1,000여명이 참석한 가운데 '순천명품 제20회 월등 복숭아 체험행사'가 열리기도 했다.


시 관계자는 "지역 농업인들의 땀과 정성이 담긴 소중한 결실을 확인했다"며 "앞으로도 복숭아 농가의 지속적인 성장을 위해 부족한 부분을 사전 발굴해 해결책을 제시하는 행정을 펼치겠다"고 말했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

머스크, 도조 해체 공식화…테슬라·삼성 더 밀착할 듯

새로운 이슈 보기