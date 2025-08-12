순천 대표 특산물 '월등 복숭아' 주문 쇄도

수확철 맞아 인기 절정…농가 소득 견인



지난 2일 순천시 월등면행정복지센터 잔디광장에서 전국 각지 관광객과 지역주민 등 1,000여명이 참석한 가운데 '순천명품 제20회 월등 복숭아 체험행사'가 열렸다. 순천시 제공

전남 순천시 대표적 전략 품목 '월등복숭아'가 본격적인 수확기에 접어들면서 전국 소비자들의 주문이 쇄도하고 있다.

월등 복숭아는 풍부한 과즙으로 인기가 많아 하루 평균 약 1,500여명가량의 관광객이 현지 원두막을 찾아 직접 구매, 농가소득 증대에 큰 도움을 주고 있다.

시는 지난해 탄저병으로 피해를 본 농가들의 고충을 수렴해 올해 예비비 3,000만원과 시비 2,800만원 등 5,800만원의 예산을 투입해 방제를 지원, 안정적 작황을 이끌어냈다.

지난 2일 월등면 행정복지센터 잔디광장에서는 전국 각지 관광객과 지역주민 등 1,000여명이 참석한 가운데 '순천명품 제20회 월등 복숭아 체험행사'가 열리기도 했다.

시 관계자는 "지역 농업인들의 땀과 정성이 담긴 소중한 결실을 확인했다"며 "앞으로도 복숭아 농가의 지속적인 성장을 위해 부족한 부분을 사전 발굴해 해결책을 제시하는 행정을 펼치겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



