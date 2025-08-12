호서대·아산시, 명품 CEO 아카데미 45명 배출



중소기업 CEO·임직원 12주 교육…대만 연수로 해외 진출 발판



호서대학교는 12일 온양관광호텔에서 충남 아산시와 공동으로 '2025 명품 CEO 아카데미(글로벌 혁신리더 비전스쿨, GIVE 과정)' 수료식을 열고 45명의 수료생을 배출했다고 밝혔다.

올해로 3년째를 맞은 이 과정은 아산시 지원으로 지난 6월 5일부터 12주간 진행됐으며, 관내 중소·중견기업 CEO와 임직원, 공공기관 간부급 재직자를 대상으로 디지털 전환, ESG 경영, 글로벌 전략 등 경영·기술 융합 교육을 실시했다.

수료식에는 김범수 아산시 부시장이 참석했으며, 이금룡 ㈜코글로닷컴 회장이 '지속 성장을 위한 변화와 혁신'을 주제로 특강을 진행했다.

이날 수료식에서는 교육 성과 우수자에게는 아산시장상, 호서대 총장상, 기술경영전문대학원장상이 수여됐다.

주요 교육 내용은 ▲AI·ESG 융합전략 ▲산업 디지털 전환 ▲지역기업 네트워킹 ▲중대재해처벌법 등이며, 6월에는 대만 산업체 연수를 통해 글로벌 반도체 기업 유니마이크론과 칩본드를 방문, 협업 가능성을 모색했다.

서원교 호서대 산학협력단장은 "이번 아카데미가 지역 기업들의 혁신과 지속가능 경영에 실질적인 도움을 줬다"며 "산·학·관 협력 모델로 발전시키겠다"고 말했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



