본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

청사초롱 불빛 사이로 스며드는 궁궐의 정취

이종길기자

입력2025.08.12 10:16

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

다음 달 4일부터 '창덕궁 달빛기행'
경복궁에선 생과방 활용한 행사

가장 한국적인 궁의 멋과 아름다움을 느낄 수 있는 행사가 열린다.


2021년 '창덕궁 달빛기행' 현장[사진=국가유산청 제공]

2021년 '창덕궁 달빛기행' 현장[사진=국가유산청 제공]

AD
원본보기 아이콘

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 다음 달 4일부터 10월 26일까지 매주 목∼일요일에 '창덕궁 달빛기행' 행사를 연다고 12일 밝혔다. 창덕궁에서 열리는 야간 관람 프로그램이다. 밤길을 밝히는 청사초롱을 들고 전문해설사와 함께 인정전, 낙선재, 연경당 등 궁궐 전각 곳곳을 둘러보며 전통 공연을 즐긴다. 과거 왕들이 자연 풍광을 느끼며 쉬던 후원 일대도 둘러본다.

행사는 1·2부로 나눠 하루 여섯 차례 유료로 진행된다. 회차당 인원은 스물다섯 명이다. 참여하려면 티켓링크에서 응모해야 한다. 오는 13일 오후 2시부터 19일 오후 11시 59분까지 계정(ID)당 한 번 신청할 수 있다. 당첨자는 22일 오후 2시부터 26일까지 예매해야 한다. 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자는 전화로도 예매할 수 있다. 잔여석은 27일 오후 2시부터 선착순으로 판매된다.


한편 다음 달 3일부터 11월 3일까지 경복궁에선 왕실의 별식을 만들던 생과방을 활용한 행사가 열린다. 조선왕조실록, 동의보감 등 옛 기록을 토대로 구성한 궁중다과와 약차를 즐기고, 가을 분위기에 맞게 조성된 사진 촬영 구역에서 추억을 남길 수 있다. 무형유산 전승자들이 만든 보석함, 이층장 등 각종 공예품도 감상할 수 있다.


'경복궁 생과방' 현장[사진=국가유산청 제공]

'경복궁 생과방' 현장[사진=국가유산청 제공]

원본보기 아이콘

이 행사 역시 13일 오후 2시부터 티켓링크에서 먼저 응모해야 한다. 당첨되면 원하는 날짜와 회차를 선택해 예매하면 된다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "100% 허구…일면식도 없어" [단독]'20억 받고 김건희 움직였다' 의혹 김륜희 "... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"1000원 커피 다음은 이것"…추성훈도 반한 日편의점 인기템

호날두, 역대급 다이아 반지로 청혼…"최대 70억 달할 듯"

"주차 스티커 붙이면 찾아가서"…흉기 협박글에 아파트 '발칵'

광복 80주년 백두산 답사 독려하는 北, 이유 살펴 보니

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

"尹 있는 서울구치소 폭파하겠다" 50대 협박범 긴급체포

새로운 이슈 보기