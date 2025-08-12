본문 바로가기
[속보]엔씨소프트 2분기 영업이익 151억원…전년比 70.5%↑

노경조기자

입력2025.08.12 08:13

[속보]엔씨소프트 2분기 영업이익 151억원…전년比 70.5%↑
엔씨소프트는 올해 2분기 연결기준 영업이익이 전년 동기 대비 70.5% 증가한 151억원으로 잠정 집계됐다고 12일 공시했다. 같은 기간 매출액은 3.7% 오른 3824억원을 기록했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
