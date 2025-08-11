본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

부도 위기 피한 여천NCC…DL그룹도 2천억원 수혈 결정

오지은기자

입력2025.08.11 16:15

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

DL케미칼 유증에 ㈜DL 지분 매입으로 지원
한화솔루션 '먼저 지원' 선언에 지원안 내놔
中 공급과잉 여파…석유화학 구조조정 조짐

유동성 위기에 몰린 여천NCC가 대주주 간 신경전 끝에 긴급 자금 수혈을 받게 됐다. 한화솔루션 이 먼저 1500억원대 지원 의사를 공식화한 뒤, 경영 실태 점검을 이유로 지원에 유보적이던 DL 그룹이 결국 입장을 바꿨다.


DL그룹 지주사 ㈜DL과 DL케미칼은 11일 각각 긴급 이사회를 열고 여천NCC에 2000억원을 지원하는 안건을 통과시켰다. DL케미칼이 2000억원 규모 유상증자를 단행하고, DL은 DL케미칼 주식 82만3086주를 약 1778억원에 추가 취득하는 방식이다.

전남 여수시 DL케미칼 공장 전경. 아시아경제 DB

전남 여수시 DL케미칼 공장 전경. 아시아경제 DB

AD
원본보기 아이콘

여천NCC는 한화솔루션(옛 한화석유화학)과 DL케미칼(옛 대림산업)이 1999년 4월 각각 50%씩 출자해 세운 합작사다. 국내 에틸렌 생산능력 3위(점유율 14%)를 보유한 핵심 사업자지만, 2020년대 들어 본격화된 중국발 공급과잉 여파로 실적이 급격히 악화했다. 최근에는 전남 여수 3공장 가동을 중단하며 구조조정 압박이 심화했다.

여천NCC는 오는 21일부터 약 360억원의 자금 부족이 발생하고, 연말까지 총 3100억원이 필요한 상황이었다. 앞서 한화솔루션이 '자금을 지원하겠다'는 뜻을 밝혔지만, DL은 '경영 상태부터 점검해야 한다'며 발을 빼 양측의 입장차가 노출됐다. 업계에선 한화 측의 강한 압박과 긴박한 자금 상황이 DL의 결단을 끌어낸 것으로 보고 있다.


이번 지원으로 단기 유동성 위기는 넘겼지만, 업계에선 여천NCC 사태를 석유화학 전방위 구조조정의 서막으로 보는 시각이 우세하다. 더는 업계 자율만으로는 버티기 힘들다는 목소리가 커지면서 정부 차원의 산업 재편 논의도 속도를 낼 전망이다.


DL케미칼은 한화솔루션과 공동으로 운영하는 태스크포스 팀(TFT)을 통해 여천NCC에 대한 경영상황을 꼼꼼히 분석한 뒤에 실질적인 경쟁력 강화 방안과 제대로 된 자생력 확보 방안을 도출해 실행해 나간다는 방침이다.




오지은 기자 joy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다 "아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

휴가 썼다간 인사평가 반영…승무원들 "아파도 못 쉬어요"

김밥 세계적 인기에 물량 부족…금값 된 '김값'

유통기한 10년 비스킷·짠맛 감자칩…日 지진나면 챙겨야 할 과자

"전기차+스포츠카 원한다면… 아이오닉6N이 정답"

"실수령액 4826만원…월급이 연봉급" 믿기 힘든 SK하이닉스 급여명세서

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

새로운 이슈 보기