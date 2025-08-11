본문 바로가기
평택시, '청년 취업 성공 지원사업' 교육생 18일부터 모집

정두환기자

입력2025.08.11 15:53

자기소개서 작성, 면접 교육 등 실시

경기도 평택시는 오는 18일부터 31일까지 '평택청년 취업 성공 지원사업' 4기 교육생을 모집한다고 11일 밝혔다.

이 사업은 구직 청년들의 취업 역량 강화를 위해 자기소개서 작성 및 면접에 대한 교육 프로그램을 제공하는 것이다.


교육은 시 청년지원센터인 '청년쉼,표'에서 다음 달 2일부터 10일까지 2주간 4회 진행된다. 세부 교육 프로그램은 ▲하반기 공개채용 동향 파악 ▲입사지원서 작성법 및 직무역량 중심 에피소드 작성법 ▲면접 유형별 진행 방법 및 대응 전략 ▲면접 1분 자기소개 실습 및 인성 면접 시뮬레이션 ▲실전 모의 면접 등이다. 참가자에게는 1대1 개별 온라인 컨설팅도 제공한다.

모집 대상은 평택시에 거주하거나 활동하는 19~39세 구직 청년으로, 모집 인원은 10명이다. 희망자는 모집 포스터의 QR코드에 접속해 신청서를 제출하면 된다. 선정 결과는 9월 1일 개별 통보한다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
