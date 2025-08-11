본문 바로가기
고양시, 탄소중립 시민참여단 발대식 개최…15명 공식 출범

이종구기자

입력2025.08.11 14:37

00분 39초 소요
시민과 함께 기후위기 대응 첫걸음 내디뎌

경기 고양특례시(시장 이동환)는 지난 8일 빛마루방송지원센터 2층 대회의실에서 '고양시 탄소중립 시민참여단 발대식'을 개최했다고 11일 밝혔다.

고양특례시가 지난 8일 빛마루방송지원센터 2층 대회의실에서 '고양시 탄소중립 시민참여단 발대식'을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

이번 발대식은 시민의 기후위기 대응 역량을 높이고, 시정과 시민을 잇는 탄소중립 거버넌스를 구축하기 위한 첫걸음이라는 점에서 의미가 깊다.


이날 발대식에서는 ▲위촉장 수여 ▲탄소중립 시민참여단 활동 소개 ▲참여단 간담회 등이 진행됐다.

지난 7월 공개 모집을 통해 선발돼 이번에 위촉된 시민참여단은 총 15명으로, 다양한 연령과 직업을 가진 시민들로 구성됐다.


이들은 고양시가 수립한 「제1차 탄소중립·녹색성장 기본계획」의 실행 과정에 참여해 정책에 시민의 시각을 반영하고 실효성 있는 기후행동을 제안하는 역할을 하게 된다.


시는 본 발대식을 지역 차원의 민관 협력 체계 강화를 위한 의미 있는 출발점으로 삼아 시민 중심의 탄소중립 실천 모델 구축과 시정 연계형 기후정책 개발에 더욱 속도를 낼 방침이다.

시 관계자는 "기후위기 대응은 행정만의 몫이 아니라 시민과 함께해야만 가능한 일"이라며 "탄소중립 시민참여단이 실질적인 가교 역할을 통해 시정에 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


한편, 고양시는 지난해 탄소중립지원센터를 개소하고 시민참여 기반의 지역 기후대응 정책을 강화해왔다. 2050 탄소중립 실현을 위해 2030년까지 2018년 대비 온실가스 36% 감축을 목표로 하고 있으며, 건물, 수송, 폐기물, 농축산, 흡수원 등 다양한 분야에서 105개 세부사업을 추진하고 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
