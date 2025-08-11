본문 바로가기
'우리 쌀 소비 촉진 주도'… 농업인 전문리더 육성

충청취재본부 김기완기자

입력2025.08.11 12:59

시계아이콘00분 29초 소요
세종시농업기술센터, 교육 수강생 모집

사진= 세종시 농업기술센터 제공

사진= 세종시 농업기술센터 제공

세종시농업기술센터가 오는 25일까지 2주간 다양한 우리 쌀 활용 교육 수강생을 모집한다.


11일 센터에 따르면 이 교육은 국내산 쌀의 소비 촉진을 주도할 수 있는 농업인 전문 리더를 육성하기 위해 마련됐다. 교육은 내달 5일부터 26일까지 매주 금요일 총 4회에 걸쳐 농업인 종합교육관에서 진행되며, 교육생 25명을 선착순으로 모집한다.

교육 내용은 ▲도병·복숭아부꾸미 ▲복숭아 찰빵·복숭아 경단 ▲전통 궁중 약식·오색 송편 ▲복숭아 구움 찰떡·호두강정 만들기 등 일상에서 우리 쌀을 다양하게 활용할 수 있는 실습으로 구성됐다.


신청 대상은 세종시에 주소지를 두고 있거나 농지가 있는 농업인이면 누구나 신청할 수 있다. 교육 신청은 농업기술센터 누리집 내 농업인 교육 신청을 통해 접수하면 된다. 자세한 내용은 센터 누리집 교육소식에서 확인할 수 있다.


피옥자 농업기술센터 소장은 "이 교육이 지역농산물의 우수성을 알리는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "우리 쌀 소비를 촉진할 수 있도록 많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

