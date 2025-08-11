본문 바로가기
지하철 타듯 왔다 갔다 하더니…서울∼제주 하늘길 전 세계서 가장 바빴다

박은서인턴기자

입력2025.08.11 12:49

한국의 서울~제주 국내선이 지난해 1300만명이 넘는 승객을 실으며 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선에 올랐다.

미국 CNN은 9일 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선이 한국의 서울~제주 구간이라고 보도했다.

비행시간은 약 1시간 15분에 불과하지만 지난해 이 노선을 이용한 승객은 1300만 명을 넘으며 세계 10대 항공노선 중 단연 압도적이었다.

제주~서울 1300만명 이용…전 세계 최다노선
항공시장 규모, 미국 독주 속 중국 추격

한국의 서울~제주 국내선이 지난해 1300만명이 넘는 승객을 실으며 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선에 올랐다.

한국의 서울~제주 국내선이 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선에 올랐다. 기사와는 무관. 아시아경제DB

한국의 서울~제주 국내선이 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선에 올랐다. 기사와는 무관. 아시아경제DB

미국 CNN은 9일(현지시간) 전 세계에서 가장 붐비는 항공노선이 한국의 서울~제주 구간이라고 보도했다. 비행시간은 약 1시간 15분에 불과하지만 지난해 이 노선을 이용한 승객은 1300만 명을 넘으며 세계 10대 항공노선 중 단연 압도적이었다.

항공시장 규모는 미국 1위…폭발적 성장 中, 美 바짝 추격

국제항공운송협회(IATA)의 '2024년 세계 항공운송 통계' 보고서에 따르면 국가별 항공시장 규모는 미국이 8억7600만명으로 1위를 차지했다. 이는 세계 5위인 인도(2억명)의 4배에 달하는 수치다. 이어 중국이 7억4100만명으로 2위에 올랐다. 중국은 전년 대비 18.7%의 폭발적 성장을 기록하며 5.2% 성장한 미국의 뒤를 바짝 추격하고 있다. 영국(2억6100만명)과 스페인(2억4100만명)도 각각 3위와 4위에 이름을 올렸다.

아시아·태평양 하늘길 '과반 장악'

세계 10대 항공노선 중 9곳이 아시아·태평양 지역에 몰렸다. 이 중 1위는 한국의 서울(김포)~제주 노선이었다. 작년 한 해만 1300만명 이상의 승객이 이용했다. 북미에서는 미국 뉴욕(JFK)~로스앤젤레스(LAX) 노선이 220만명으로 최다였으며 유럽에서는 스페인 바르셀로나(BCN)~팔마데마요르카(PMI) 노선이 200만명으로 1위를 기록했다. 라틴아메리카에서는 콜롬비아 보고타(BOG)~메데인(MDE)노선이 380만명, 아프리카에서는 남아공 케이프타운(CPT)~요하네스버그(JNB) 노선이 330만명으로 최다였다.

사고 전력에도 '독보적 1위'…보잉737
보잉737 항공기. 보잉 공식 홈페이지

보잉737 항공기. 보잉 공식 홈페이지

항공기 기종별로는 보잉737 시리즈가 1000만회 운항으로 1위를 차지했다. 보잉737은 과거 잇단 사고에도 불구하고 여전히 전 세계 항공사의 주력으로 자리 잡고 있다. 그 뒤를 보잉의 라이벌인 에어버스의 항공기 A320(790만회), A321(340만회)가 이었다.


이번 통계는 세계 하늘길에서 아시아·태평양의 영향력이 절대적임을 보여준다. 그 가운데 제주~서울 노선은 단거리 국내선의 위력을 증명하며 세계 1위 타이틀을 거머쥐었다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
