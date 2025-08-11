전통과 현대 조화 이룬 '인삼삼계탕·인삼크로켓' 대상

'2025년 금산 전국 인삼음식경연대회'서 심사위원단 호평

전통과 현대의 조화를 이룬 '인삼삼계탕·인삼크로켓'이 2025 금산 전국 인삼음식경연대회 본선에서 대상을 차지했다.

지난 9일 금산읍 금산인삼약초건강관에서 열린 경연대회 본선에서 조동진·조정민 팀이 출품한 '인삼삼계탕·인삼크로켓'이 대상의 영예를 안았다.

이번 대회는 예선을 통과한 12개 팀이 본선에 올라 여러 인삼 요리를 출품했으며 창의성, 인삼 활용도, 맛과 완성도 등을 겨뤘다.

이번 대회 수상작들은 오는 9월 21일 제43회 금산세계인삼축제장에서 열리는 금산 케이(K)-인삼푸드쇼를 통해 관람객들에게 직접 시연 및 맛보기 행사가 진행될 예정이다.

심사위원장인 박인수 대전과학기술대 외식조리제빵과 교수는 "인삼삼계탕은 전통을 살리면서도 깊은 풍미가 살아 있었고 인삼크로켓은 아이들의 입맛까지 사로잡을 만큼 참신하고 완성도가 뛰어났다"고 평가했다.

수상자인 조동진 씨는 "한국 인삼의 우수함을 요리를 통해 많은 사람에게 알리고 싶다는 마음으로 출전했다"며 "함께 준비한 조정민 씨와의 팀워크가 이뤄낸 결과라 더욱 뜻깊다"고 소감을 밝혔다.

박범인 금산군수는 "이번 대회를 통해 인삼의 다양하고 실용적인 활용법을 널리 알려지길 바란다"며 "앞으로도 인삼을 활용한 창의적인 푸드 콘텐츠 개발을 지속해서 지원할 것"이라고 전했다.





