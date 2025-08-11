본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

삼양 '불닭소스', 美 아시아 레스토랑 '판다 익스프레스' 뚫었다

임혜선기자

입력2025.08.11 10:23

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 7일까지 미국 10개 도시서 한정 판매
'다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'출시

삼양식품은 불닭 브랜드의 '불닭소스'가 미국 최대 아시안 외식 브랜드 '판다 익스프레스'와 파트너십을 체결했다고 11일 밝혔다.


이번 협업을 통해 출시된 신메뉴 '다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'은 튀긴 양념치킨에 붉은 피망과 양파를 더해 웍에서 볶고 여기에 '불닭 특제 소스'로 마무리한 메뉴다. 그동안 판다 익스프레스에서 선보인 요리 중 가장 매운 요리로 평가받는다.

[사진=삼양식품]

[사진=삼양식품]

AD
원본보기 아이콘

회사 측은 "해당 메뉴를 위해 사용된 '불닭 특제 소스'는 불닭 브랜드와 판다 익스프레스가 공동 개발에 나설 정도로 공을 들였다"면서 "불닭 소스의 강렬한 매운맛과 광둥식 스위트 앤 사워 소스의 환상적인 조화 아래 매우면서도 새콤달콤한 매력을 지닌 것이 특징"이라고 설명했다. '다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'은 미국 내 10개 도시의 일부 판다 익스프레스 매장에서 오는 10월 7일까지 한정 판매할 예정이다.


이번 협업을 시작으로 삼양식품은 북미를 넘어 전 세계 매운맛 마니아층을 겨냥한 글로벌 확장 전략을 본격화할 계획이다.


판다 익스프레스 관계자는 "불닭 소스의 전설적인 매운맛이 판다 익스프레스의 인기 메뉴를 새롭게 탄생시켰다"라며 "젠지 세대를 비롯해 매운맛을 즐기는 고객들이 '다이너마이트 스위트 앤 사워 치킨'의 대담하고 폭발적인 맛에 열광할 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 1983년 미국 캘리포니아에서 시작된 판다 익스프레스는 현재 2500개 이상의 매장을 운영하며 미국 최대의 아시안 다이닝 브랜드다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란' 부른 '90년대 대유행템' "색상 상관 없어요, 99만원에 구해요"…'품절대란'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아파도 못 쉬고, 벌점 받는 승무원…고용부 행정지도 예고

"김주애, 北통치 첫 여성될 것" NYT, 김정은 후계자 만드는 법 집중조명

"챗GPT로 120만원 아꼈어요"…항공권 예매 무슨 수 썼길래

"한국인 매일 먹는 건데?"…암·혈압·당뇨 다 잡는다는 '이것'

"아들, 아들" 외치더니 이젠 "딸바보 될거야"…韓 세계 1위 찍었다

21만원 넘어선 쌀값…정부, 비축미 3만t 푼다

윤석열, 법원 '내란 우두머리 재판' 4회 연속 불출석

새로운 이슈 보기