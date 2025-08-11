흡연-소페포폐암 발생 관련성 98%…비흡연자에 비해 55배

건강보험연구원, 편평세포후두암 88%·편평세포폐암 86%

30년 이상 담배를 피우고, 하루 한 갑씩 20년(20갑년) 이상 피운 흡연자의 경우 비흡연자에 비해 소폐포폐암 발생 가능성이 55배, 편평세포폐암 발생 가능성은 21배 높아진다는 연구 결과가 나왔다.

국민건강보험공단 건강보험연구원은 11일 국내 발생률 상위 주요 암종을 대상으로 생활환경 및 유전위험점수(PRS)가 동일 수준인 사람에서 흡연으로 인한 암 발생위험도 및 기여위험도를 암종별로 비교 분석한 결과를 발표했다.

그 결과, 30년 이상, 20갑년 이상 담배를 피운 현재흡연자의 소세포폐암 발생 위험은 비흡연자의 54.5배로 대장암(1.5배), 간암(2.3배), 위암(2.4배)에 비해 월등히 높은 것으로 나타났다. 흡연이 소세포폐암 발생에 기여하는 정도 역시 98.2%로 대장암(28.6%), 위암(50.8%), 간암(57.2%)에 비해 매우 높은 수준이었다.

이번 연구는 건강보험연구원과 연세대 보건대학원(지선하 교수 연구팀)이 2004~2013년 전국 18개 민간검진센터 수검자 13만6965명을 대상으로 건강검진 및 유전위험점수(PRS) 자료, 중앙암등록자료, 건강보험 자격자료를 2020년까지 추적 관찰해 분석했다.

암 발생위험도 분석 결과, 일반적인 특성이나 생활환경, 유전위험점수(PRS)가 동일 수준이더라도 소세포폐암, 편평세포폐암, 편평세포후두암의 흡연으로 인한 발생위험도는 다른 암종에 비해 높았다. 30년 이상, 20갑년 이상 현재흡연자의 암 발생위험도는 비흡연자에 비해 소세포폐암이 54.5배, 편평세포폐암 21.4배, 편평세포후두암 8.3배 높은 반면, 위암은 2.4배, 간암 2.3배, 대장암 1.5배로 확인됐다.

암 발생 기여위험도 분석에서는 30년 이상, 20갑년 이상 현재흡연자에서 흡연이 소세포폐암 발생에 기여하는 정도가 98.2%로 대부분을 차지했고, 편평세포후두암 88.0%, 편평세포폐암 86.2%로 흡연이 담배 소송 대상 암종 발생의 가장 큰 원인으로 확인됐다. 반면 흡연이 대장암 발생에 기여하는 정도는 28.6%, 위암 50.8%, 간암 57.2%로 소송 대상 암종에 비해 상당히 낮고, 흡연 이외의 원인이 많은 영향을 미친다는 게 연구팀의 분석이다.

또 유전요인이 편평세포폐암 발생에 기여하는 정도는 0.4%로 극히 낮은 반면, 대장암은 7.3%, 위암은 5.1%로 유전요인의 영향이 편평세포폐암보다 각각 18.3배, 12.8배 크게 나타났다.

이선미 건강보험연구원 건강보험정책연구실장은 "이번 연구는 국내 최다 암종을 대상으로 암종별 유전위험점수를 활용해 흡연과 유전요인의 암 발생 기여 정도를 분석한 연구"라며 "폐암, 후두암은 여타 암종과의 비교에서도 암 발생에 흡연이 기여하는 정도가 월등히 높고, 유전요인의 영향은 극히 낮은 것으로 나타나 흡연과 폐암, 후두암 발생 간의 인과성은 더욱 명백해졌다"고 강조했다.





