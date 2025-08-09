본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"실수령액 4826만여원…월급이 연봉급" 믿기지 않는 SK하이닉스 월급명세서

최승우기자

입력2025.08.09 11:18

수정2025.08.09 11:50

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최대 영업이익, 성과급 89%
대학생 일하고 싶은 기업 1위

'대학생이 가장 일하고 싶은 기업' 1위로 꼽힌 SK하이닉스의 급여명세서가 공개돼 화제다.


최근 SK하이닉스 직원이 한 인터넷 커뮤니티에서 자신의 1월 급여명세서를 공개했다.

이 직원의 총 지급액은 5689만여원으로, 세금·4대 보험 등 각종 공제액 759만여원과 저축·상환액 103만여원을 제외한 실수령액이 약 4800만원이다. 이 가운데 기본 월급이 약 580만원으로 기본급 295만7000원, 고정시간외수당 50만7000원, 업적급 233만9000원 등이었다.


여기에 특별성과금 1670만7000원과 초과이익분배금(PS) 3408만여원 등 지급액 중 89%는 성과급이었다. 매해 한 번 지급되는 PS는 연봉의 최대 50%, 기본급의 1000%까지 받을 수 있는 인센티브로, 전년 영업이익의 10%를 재원으로 삼는다.


최대 영업이익을 기록한 SK하이닉스가 직원들에게 엄청난 성과급을 지급해 화제다. 사진제공=SK하이닉스

최대 영업이익을 기록한 SK하이닉스가 직원들에게 엄청난 성과급을 지급해 화제다. 사진제공=SK하이닉스

AD
원본보기 아이콘

SK하이닉스의 연봉 체계에 따르면 ▲신입주임급 월 기본급은 250만~270만원 ▲대리 초·중반은 290만~320만원 ▲20년차 이상 차장과 부장은 500만원 이상으로 성과급 비중이 크다. 공개된 급여로 추정해볼 때 작성자는 연봉 세전 8000만~1억원대의 5~8년차 대리~과장급으로 보인다.

이처럼 고액이 지급된 배경으로는 SK하이닉스가 창사 이래 최대 영업이익을 기록한 점이 꼽힌다. 회사는 2025년 2분기 잠정 영업익이 전년 동기 대비 68.5% 증가한 9조2129억원이라고 공시했다.


SK하이닉스의 지난해 임직원 평균 연봉은 1억1700만원으로, 전체 이직률은 10년 내 최저인 1.3%를 기록했다. 특히 자발적 이직률은 0.9%로 매년 감소하고 있다.


앞서 지난달 28일 HR 테크기업 인크루트는 구직 중인 대학생 1176명을 대상으로 국내 증시(코스피·코스닥) 시가총액 상위 170개사(지주사·금융사·공기업 제외)를 대상으로 조사한 결과, SK하이닉스(7.1%)가 '대학생이 일하고 싶은 기업' 순위에서 2년 연속 선두였던 삼성전자(5.4%)를 제치고 1위를 차지했다고 밝힌 바 있다. 이는 지난해보다 8계단이나 오른 순위다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

냉기 아까워 에어컨 켜고 한 '이 행동'…단 3분 만에 목숨 잃을 수 있다 냉기 아까워 에어컨 켜고 한 '이 행동'…단 3분 만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"더는 못 참아"…백종원, 허위사실 유포 유튜버 강경 대응

냉기 아까워 에어컨 켜고 한 '이 행동'…단 3분 만에 목숨 잃을 수도

'혼밥 홀대·걸레 수건' 여수시, 이번엔 식당 잔반 재사용 논란

한국인은 무엇을 사올까…日여행서 많이 사는 물건

'VIP차들 빼곡' 장애인차는 퇴짜…KLPGA 삼다수 마스터스서 무슨일이

1월 실수령액 4826만여원…SK하이닉스 월급명세서 공개

'케데헌' OST 골든, 다음주 빌보드 싱글차트 1위?

새로운 이슈 보기