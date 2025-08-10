본문 바로가기
산업·IT
중기·벤처

중기중앙회, 하반기 유통채널 품평회 참가기업 모집

이성민기자

입력2025.08.10 12:00

백화점·이커머스 등 14개 유통사 참여
대면심사 통해 입점 기회 및 수수료 우대
다음달 12일까지 홈페이지 통해 신청

중소기업중앙회는 온·오프라인 유통채널 입점업체 선정을 위한 품평회 참가 접수를 실시한다고 10일 밝혔다.


2025년 하반기 품평회 참가 유통채널은 5대 백화점(갤러리아·롯데·신세계·현대·AK)과 롯데마트, 이마트, 홈플러스, 11번가, 롯데쇼핑e커머스, 우아한형제들, 우체국쇼핑, 쿠팡, 홈앤쇼핑 등 총 14개사다. 품평회 모집 대상은 국내 소비재 제조 중소기업이며 대상 품목은 대형 가전·가구를 제외한 전 품목이다.

중기중앙회, 하반기 유통채널 품평회 참가기업 모집
서류 심사를 통과한 중소기업은 품평회에서 분야별 전문 MD의 대면 심사를 통해 유통채널 입점 등 상생 사업 참여 기회를 갖게 된다. 품평회를 통해 유통채널에 입점하는 중소기업은 수수료 우대, 중소기업 전용 판매장 입점 등 혜택을 받는다.

서류 접수 기간은 오는 11일부터 다음달 12일까지다. 참가 신청 및 서류 제출은 중기중앙회 홈페이지에서 하면 된다.


손성원 중기중앙회 소상공인정책실장은 "이번 품평회는 유통 전문가들이 중소기업의 우수한 제품을 발굴하고 실제 입점 기회로 연계하는 자리"라며 "앞으로도 경쟁력을 갖춘 중소기업 제품들이 더 넓은 시장에서 인정받을 수 있도록 유통 대기업과 협력을 강화하고 판로 개척을 위한 실질적인 지원을 이어가겠다"라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
