中 유명 관광지서 출렁다리 끊어져 20여명 추락…5명 사망

中서 출렁다리 끊어져 사상자 29명 발생

중국 한 유명 관광지에서 출렁다리의 케이블(줄)이 끊어져 상판이 기울어지는 사고가 발생해 수십명의 사상자가 발생했다.

7일(현지시간) 중국 매체 펑파이와 글로벌타임스에 따르면 전날 신장 위구르자치구 이리 카자흐 자치주 샤타관광지에 설치된 출렁다리에서 사고가 발생해 다리 위에 있던 관광객들이 추락했다. 이 사고로 5명이 숨지고 24명이 다친 것으로 조사됐다.

중국 신장의 한 관광지서 출렁다리 줄이 끊어져 29명의 사상자가 발생했다. 연합뉴스·펑파이 AD 원본보기 아이콘

한 목격자는 "다리 오른쪽에 설치된 강철 케이블이 갑자기 끊어지면서 일부 관광객이 강이나 바위 아래로 떨어졌고, 몇몇은 다리 위에 고립됐다"고 당시 상황을 설명했다. 현장에 있었다고 밝힌 한 누리꾼은 바람이 불던 중 관광객들이 다리 위를 걸으며 구조물을 흔들었고, 이로 인해 균형이 무너졌을 가능성이 있다고 주장했다.

사고가 난 다리는 아슬아슬함을 내세워 온라인상에서 유명해진 곳이다. 다만 이곳에서는 지난해 6월에도 비슷한 사고가 나 관광객들이 넘어진 적 있으며, 당시 관광지 측은 점검을 강화하겠다고 밝혔던 것으로 전해졌다. 해당 관광지는 현재 폐쇄됐으며, 당국은 정확한 사고 원인을 조사 중이다.

펑파이는 이번 사고를 계기로 출렁다리나 유리잔도(험한 벼랑 같은 곳에 낸 길)와 같이 스릴을 강조한 관광시설의 안전성에 대해 우려가 나오고 있다고 덧붙였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>