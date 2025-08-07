(재)남도장터, 올 상반기 매출 240억 달성…공공 쇼핑몰 입지 강화

지난해 같은기간 비해 28% 올라…농산물이 주도

자사몰 매출 전년 동기 95% 급증, 매출 성장 견인

남도장터 2025년 상반기 매출 성과 인포그래픽. 남도장터 제공

재단법인 남도장터(대표이사 김경호)의 올 상반기 매출 실적이 240억 원을 달성했다. 이는 지난해 같은 기간 187억원에 대비해 28%가량 증가한 수치다.

주요 매출 품목을 보면, 농산물 120억 원을 비롯해 수산물 59억 원, 가공식품 44억 원, 축산물 17억 원 순으로 집계됐다. 특히 내수 경기 불황 속에서도 자사몰 매출이 전년 동기 대비 95% 급증한 82억 원을 기록, 전체 매출 성장을 견인한 것으로 나타났다.

이런 성과는 재단의 안정적 운영과 입점업체들의 꾸준한 노력이 맞물린 결과로, 플랫폼의 내실 있는 성장을 이끌었다는 평가다. 이로써 남도장터는 김경호 대표이사 출범 이후 전국 대표 지자체 공공 쇼핑몰로서의 입지를 한층 강화하고 있음을 보여주는 대목이다.

남도장터는 고객 만족도 제고를 위한 고객서비스(CS) 관리 강화에도 적극 나서고 있다. 다가오는 추석 명절 기획전을 앞두고 품질 기준을 대폭 강화하고, 고객 불만 발생 업체에 대해서는 운영위원회를 통한 제재를 실시할 계획이다.

CS 문제가 반복 발생하는 업체에 대해서는 경고 및 판매 중지 등 엄정한 조치를 단행할 예정이다. 특히 제품 불량, 발주 불이행, 허위 송장 입력 등 소비자 기만행위가 확인될 경우 '원 스트라이크 아웃제'를 적용해 즉시 퇴출 조치할 방침이다.

김경호 대표이사는 "남도장터는 단순한 매출 확대를 넘어 고객에게 신뢰받는 전라남도 대표 공공 쇼핑 플랫폼으로 자리매김하고자 한다"며, "입점업체 교육과 품질관리 기준 강화 등을 통해 소비자 보호와 지역 유통 생태계의 건전성 확보에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



