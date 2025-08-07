양주시, 3분기 통합방위협의회 개최…지역 안보 현안 점검

경기 양주시가 지난 6일 시청 상황실에서 '2025년 3분기 통합방위협의회 정기회의'를 개최하고 지역 안보 현안을 점검했다고 7일 밝혔다.

이날 회의는 강수현 시장 주재로 열렸으며, 통합방위협의회 위원을 비롯해 군·경·소방 등 유관기관 관계자 40여 명이 참석했다.

통합방위협의회는 지역 내 위기 상황이나 국지도발 발생 시 민·관·군·경·소방이 유기적으로 대응할 수 있는 협조 체계를 구축하기 위해 매 분기 정기적으로 열리고 있다.

이번 회의는 특히 오는 18일부터 21일까지 진행되는 '2025 을지연습'을 앞두고 훈련의 내실을 다지기 위한 사전 점검 성격이 강했다.

회의에서는 시민안전과장이 을지연습 준비계획을 보고하며, 훈련 전반에 대한 점검 사항과 실행 계획을 공유했다. 이어 군부대에서 제안한 ▲재난 및 인명피해 대응을 위한 CCTV 영상 공유 체계 구축 ▲적 침투 상황에 대비한 조치 방안 등 2건의 안건에 대해 심도 있는 논의가 진행됐다.

강수현 양주시장은 "을지연습은 지역의 위기 대응 역량을 강화하기 위한 핵심 훈련"이라며 "각 기관이 긴밀히 협조하고 준비 상황을 면밀히 점검해 실질적인 대응 체계를 구축해야 한다"고 강조했다.

아울러 "이번 회의를 계기로 부족한 부분을 보완하고, 시민의 안전을 최우선으로 하는 통합방위태세를 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.





